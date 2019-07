Guendalina Canessa su Instagram criticata per il costume troppo stretto

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 25 luglio 2019)è al centro di numerose critiche sulla sua pagina “” dove si è mostrata con un originale bikini che però non è stato particolarmente apprezzato dai fan. “Non ho resistito dovevofarvi vedere questo” ha scritto l’ex gieffina a corredo dello scatto. Ilè rosa e nella parte superiore apparepiccolo per coprire le sue forme generose. Al posto delle classiche coppe o triangoli ci sono infatti due cuori che lasciano parte dei se….i scoperti. “Il bikini può anche essere carino ma per il tuo seno èpiccolo e finisci col renderti non attraente ma ridicola” osserva una utente. Ma c’è anche chi apprezza, chi le fa i complimenti e chi sdrammatizza: “Lo porti con ironia e io ti guardo con gli occhi della simpatica, perciò mi piaci comunque”.

