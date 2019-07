Gravidanza | con troppa caffeina rischi per il fegato del bebè

Gravidanza : lo studio Esteem conferma i benefici della dieta mediterranea : I risultati dello studio inglese Esteem sui benefici della dieta mediterranea in Gravidanza confermano anche per questo periodo particolare della vita delle donne, i ben noti effetti salutari dell'alimentazione tipica delle zone del Mediterraneo, per l'organismo umano. I ricercatori sottolineano l'importanza del regime alimentare a base di olio extravergine di oliva, frutta, verdura, pesce e basso contenuto di carni rosse, specialmente lavorate. ...

Anne Hathaway annuncia la seconda Gravidanza sui social : "Non è stato facile" - : Novella Toloni L'attrice de "Il diavole veste Prada" ha mostrato il pancione in uno scatto sui social, confermando i rumors sulla seconda gravidanza. Un post intimo in cui ha parlato di difficoltà di concepimento e infertilità Anne Hathaway è in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i social dove ha pubblicato una foto di profilo con il pancione in bella mostra. Una gravidanza che, a giudicare dalla ...

Lisa Marzoli Gravidanza difficile - il racconto : “A rischio dal terzo mese” : Lisa Marzoli, la conduttrice de La Vita in Diretta Estate, racconta la gravidanza difficile vissuta per la prima figlia Lisa Marzoli e Beppe Convertini stanno accompagnando l’estate degli italiani tutti i giorni su Rai 1. La Vita in Diretta Estate sta piacendo e la giornalista del Tg 2 si è confessata al settimanale Gente, raccontando […] L'articolo Lisa Marzoli gravidanza difficile, il racconto: “A rischio dal terzo ...

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché sono in Gravidanza”. Il dem nega : La deputata del M5S Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista che avrebbe subito in Aula: Romani l'avrebbe verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il suo ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem ha però smentito totalmente questa ricostruzione: "Mai pensato o affermato che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente.Continua a leggere

Sara Tommasi ha abortito/ "Ha interrotto Gravidanza per le cure contro bipolarismo" : Sara Tommasi ha abortito: la conferma da agente Debora Cattoni. "Ha interrotto gravidanza per cure contro bipolarismo". Intanto lavora per tornare in tv...

Estate e Gravidanza : i consigli utili per le future mamme : Mani e piedi spesso gonfi; sudorazione eccessiva, sensazione di disagio, oltre a stress e stanchezza costante: vivere una gravidanza nei mesi estivi non è sicuramente facile. A tutela della salute delle future mamme e di quella del loro bambino, l’Istituto Valenciano di Infertilità (IVI) fornisce utili consigli per vivere al meglio il grande caldo dell’Estate e alleviare gli effetti delle temperature elevate. “Durante il giorno è fondamentale ...

Rosa Perrotta - Gravidanza agli sgoccioli… ma che passione con Pietro : Rosa Perrotta aveva stupito tutti annunciando di essere incinta di Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. L’ex tronista ed ex isolana è prossima al parto ma pare che il piccolo che porta in grembo non abbia nessuna voglia di nascere. Sono molti a chiederselo, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a tutti. Rosa ha postato una sua nuova foto ...

Donna incinta al sesto mese di Gravidanza uccide la suocera con un forchettone : Una Donna incinta al sesto mese di gravidanza ha litigato con la suocera per il pranzo e, in preda a un raptus, prima l’ha colpita alla schiena con un forchettone da cucina, uccidendola. È successo in Serbia, nel villaggio di Poljanice, come riferisce il Sun: a chiamare la polizia è stato Zoltan Varga, 41 anni, figlio della vittima e marito di Kristina Kulcar. L’uomo era al lavoro quando è stato avvertito di tornare subito a casa. ...

Stefano smentisce con ironia la Gravidanza della Rodriguez : 'Io e Belen non siamo incinti' : Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, i pettegolezzi sulla coppia sono vari. In particolare nell'ultimo periodo c'è chi è convinto che i due coniugi stiano aspettando una bambina, che arriverà i primi mesi del 2020. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'ex ballerino di Amici. Il 29enne attraverso una recente intervista rilasciata su ''Nuovo Tv'' ha parlato delle voci di gossip che lo vedono di nuovo ...

Le proteine e i radicali liberi prodotti dall’embrione consentono di prevedere la Gravidanza : Uno degli ambiti di ricerca in cui vengono investite più risorse nel campo della Riproduzione Umana è il perfezionamento della selezione embrionaria. Recentemente, l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale per raggiungere un automatismo nella scelta degli embrioni o nell’analisi genetica costituiscono un passo avanti nel miglioramento della scelta e, quindi, nel miglioramento dei risultati. Nel corso del 35º Congresso ESHRE, che quest’anno si ...

Gravidanza - l’aborto negato peggiora la salute delle donne più dell’aborto concesso : Un gruppo di scienziati ha analizzato le differenti conseguenze sulla salute a cui vanno incontro le donne costrette a portare a termine una Gravidanza per la quale è stato negato loro l'aborto e le donne a cui invece è stato concesso. I dati dimostrano che negare l'interruzione di Gravidanza peggiora lo stato di salute delle donne rispetto all'aborto: ecco come.Continua a leggere