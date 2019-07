Grande delusione per Franky Zapata | ‘l’uomo volante’ fallisce l’impresa di attraversare

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Tentativo fallito per: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa diil Canale della Manica sul suo flyboardnon è riuscito oggi nell’impresa diil Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal movimento del suo corpo, puntava adil Canalde della Manica.è caduto in mare, deludendo se stesso e tutti gli spettatori che speravano di assistere ad un’impresa storica. Il volo diè durato pochi minuti: l’uomo volante è decollato alle 9.05 dalla spiaggia di Sangatte, per poi finire in mare, dopo aver tentato di atterrare in una piattaforma di support per il pit stop di rifornimento, a circa 18km ...

