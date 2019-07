Governo | il richiamo del Colle Ma se ci sarà la rottura  ipotesi di un esecutivo  di

Ue - pronta una lettera di richiamo per il Governo - Salvini : 'Diremo no a tagli' : Le elezioni europee, seppur da poco, sono già alle spalle. C'era ansia di sapere quale sarebbe stato il responso, giusto per capire quale sarebbe stata la direzione che l'Europa avrebbe intrapreso in base alla composizione del nuovo Parlamento Europeo. In Italia la parte del leone la fa la Lega che va Bruxelles con il maggior numero di delegati del popolo italiano. L'avvio della nuova legislatura continentale porterà alla nomina di una nuova ...