Golfo di Taranto | due nuovi nidi di tartaruga marina seguiti dagli esperti del WWF

Il Golfo di Taranto visto dallo spazio : Le agenzie spaziali collezionano, grazie ai satelliti, immagini bellissime (e utilissime per la ricerca) del nostro pianeta, dai fenomeni meteo più imprevedibili alle città, passando per veri e propri paradisi naturali e per i luoghi più remoti. Ma quando l’occhio cade più vicino a casa, possiamo dirlo, è ancora più affascinante: è questo il caso dell’immagine che qui vi presentiamo, l’ultima della serie Earth from Space ...