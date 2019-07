Golf – L’Irlanda riceve il testimone dall’Italia | la Ryder Cup 2026 a Limerick

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Quattro anni dopo l’edizione di Roma, in scena al Marco Simone& Country Club, sarà l’Adare Manor a ospitare la sfida Europa-USA che tornerà nuovamente in un Paese anglosassonesi prepara a raccogliere il: l’edizionedellaCup si giocherà a(nel sud del paese), nella provincia di Munster, sul percorso dell’Adare ManorClub. Quattro anni dopo la sfida tra Europa-USA, in programma a Roma sul percorso del Marco Simone& Country Club, la più importante e prestigiosa manifestazione dial mondo tornerà in un Paese anglosassone. L’ufficialità è arrivata dal board dellaCup Europe, che ha premiato l’opzione irlandese. Dal 1927 (anno della prima edizione) il confronto biennale tra Stati Uniti e Vecchio Continente s’è giocato per sole due volte al di fuori della Gran Bretagna: nel 1997 a Sotogrande ...

rosapetrazzuolo : Golf: Ryder Cup, in Irlanda l'edizione 2026 - InterMagazine2 : Golf: Ryder Cup, in Irlanda l'edizione 2026 - apetrazzuolo : Golf: Ryder Cup, in Irlanda l'edizione 2026 -