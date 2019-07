Golf femminile | The Evian Championship 2019 | Paula Creamer al comando in solitaria al

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Angela Stanford difende il titolo nel Major francese : Arriva il tempo per il quarto dei cinque Major che caratterizzano la stagione del Golf femminile. In quest’occasione si va a Evian-les-Bains, nell’Alta Savoia, praticamente al confine tra Francia e Svizzera. L’Evian Championship ha assunto la sua attuale importanza nel 2013, ma esiste dal 1994: la più prolifica vincitrice è stata la svedese Helen Alfredsson (1994, 1999, 2008). Attuale detentrice è l’americana Angela ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Hannah Green completa l’impresa - rimonta sfiorata per Sung Hyun Park : Si conclude con il lieto fine la straordinaria impresa dell’australiana Hannah Green, n.114 del ranking mondiale e vincitrice del PGA Championship 2019, il terzo grande appuntamento della stagione Golfistica al femminile. Sul difficile percorso dell’Hazeltine National Golf Club (par 72) di Chaska, in Minnesota (Stati Uniti), sede della Ryder Cup nel 2016, la 22enne nata a Perth ha chiuso il torneo con lo score complessivo di -9 conservando ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : continua l’aspro duello tra Hannah Green e Ariya Jutanugarn nel terzo giro : Sembra ormai un affare a due tra Hannah Green e Ariya Jutanugarn il PGA Championship femminile, terzo Major del calendario del Golf in rosa. L’australiana, a -9, conduce con un colpo di vantaggio nei confronti della thailandese, che ne ha recuperati due nel terzo giro completando il percorso in 68 colpi contro i 70 della sua collega. Ci sono tutte le premesse affinché all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, nel Minnesota, si viva ...

Golf femminile - PGA Championship 2019 : Hannah Green allunga al comando - Giulia Molinaro non supera il taglio : Non cambia la situazione al comando del KPMG Women’s PGA Championship 2019 dopo le prime 36 buche. La sorprendente australiana Hannah Green, al secondo anno da professionista, conserva la prima posizione e allunga sulle dirette avversarie nel secondo giro del terzo Major della stagione Golfistica femminile. La giocatrice oceanica chiude la giornata con quattro birdie ed un solo bogey sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in ...

Golf - PGA Championship femminile : Hannah Green precede Mel Reid e Hyo Joo Kim dopo il primo giro. Indietro Giulia Molinaro : Si è concluso a Chaska, nel Minnesota, il primo giro del KPMG Women’s PGA Championship, terzo Major della stagione di Golf femminile. Sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club, già noto per aver ospitato due US Open maschili, due femminili, due PGA Championship maschili e la Ryder Cup 2016, comincia al comando la sorprendente australiana Hannah Green, che gira in -4 (68 colpi) con altrettanti birdie e nessun bogey, davanti ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Sung Hyun Park difende il titolo conquistato un anno fa. Giulia Molinaro unica italiana in gara : Prende il via da domani, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, il PGA Championship femminile, terzo Major dell’anno per le donne. Il Golf ha spesso attraversato questo percorso: vi si sono giocati due US Open maschili, vinti da Tony Jacklin e Payne Stewart, due femminili, conquistati da Sandra Spuzich e Hollis Stacy, due edizioni del PGA Championship maschile, in cui hanno trionfato Rich Beem e il sudcoreano Yong ...

Golf - US Open femminile 2019 : la sudcoreana Jeongeun Lee6 conquista il secondo Major della stagione con un brivido nel finale : La sudcoreana Jeongeun Lee6 si è aggiudicata nella notte italiana lo US Open 2019, secondo Major della stagione per il circuito Golfistico femminile internazionale andato in scena questa settimana presso il difficile percorso del Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La 23enne asiatica (il cui nome include una cifra per una decisione del circuito sudcoreano volta ad evitare confusione considerate le numerose omonimie) ha centrato la ...

Golf - US Open femminile 2019 : cambio al vertice della classifica - dopo il terzo giro avanti Yu Liu e Celine Boutier : Non c’è più Mamiko Higa al comando dello US Open, secondo Major della stagione di Golf femminile. dopo un terzo giro ricco di colpi di scena, infatti, si portano in testa la cinese Yu Liu e la francese Celine Boutier, entrambe a -7 complessivamente (-5 di giornata per Liu, -2 per Boutier) e alla caccia della prima soddisfazione a livello di Major della carriera. Al terzo posto, oltre a Higa, ci sono le americane Lexi Thompson e Jaye Marie ...

Golf - US Open femminile 2019 : Mamiko Higa conserva la prima posizione - Lucrezia Colombotto Rosso chiude nelle retrovie : Si è svolto nella notte italiana il secondo giro dello US Open 2019, secondo dei cinque Major in programma per il calendario Golfistico femminile in corso presso il Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La pioggia ha costretto l’organizzazione a sospendere il torneo in anticipo e circa un terzo delle giocatrici devono ancora portare a termine le proprie 36 buche. La giapponese Mamiko Higa, grande protagonista delle prima ...