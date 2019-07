Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) All'inizio dei Giochi di Tokyo 2020, sponda, mancano ancora 371 giorni, ma la corsa alla qualificazione per i big dele' pronta ad entrare nel vivo. Dalle assenze di Rio 2016 alla presenza massiccia in Giappone. I big mondiali hanno gia' dichiarato a piu' riprese l'intenzione di giocare il grande appuntamento che prendera' il via il 30 luglio 2020. I primi ad andare in scena saranno gli uomini. Mentre dal 5 agosto tocchera' alle regine del. Sul percorso del Kasumigaseki Country Club, a Kagowe, si assegneranno due titoli, uno maschile e uno femminile, dopo 72 buche (formula stroke-play), proprio come accade settimanalmente sui piu' importanti circuiti americani ed europei. Saranno 120 i protagonisti in campo: 60 uomini e altrettante proette (visto il field ridotto non sara' previsto il taglio a meta' gara).La qualificazione sara' stabilita secondo gli stessi criteri ...

ilfogliettone : Golf, big del green rincorrono sogno olimpico - - apetrazzuolo : Golf: FedEx St.Jude è sfida tra big - petrazzuolo : Golf: FedEx St.Jude è sfida tra big -