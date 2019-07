Gli auricolari Huawei FreeLace promettono 18 ore di autonomia e facile connessione allo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Chi è alla ricerca dipratici da usare e con un’elevata può dare un’occhiata ai nuovi. Comunicano con lo smartphone via Bluetooth, e sono collegati fra loro da un filo che passa dietro alla nuca: quando non sono in uso si possono tenere appesi al collo come una collana, lasciando che il magnete integrato tenga uniti i due. In Italia sono in vendita nelle colorazioni nero e verde, al prezzo consigliato di 99 euro. Non è una cifra a buon mercato, ma è giustificata dall’di 18 ore di riproduzione audio, di 13 ore in chiamata e di 12 giorni di standby, con una sola ricarica. Sono numeri interessanti ottenuti mediante la batteria integrata da 120 milliAmpere per ora e il chipset Bluetooth a 28 nanometri, che è più efficiente del 60% rispetto alle versioni a 40 nanometri. Un secondo e non trascurabile aspetto di ...

