Giulia De Lellis s' infuria con i follower su Instagram | «Siete degli str***»

Giulia De Lellis s'infuria con i follower su Instagram : «Sono sconvolta - siete degli str***». Ecco cosa sta succedendo : Giulia De Lellis furiosa con i follower su Instagram: «siete degli str***». L'influencer romana ha postato un video sulle stories in cui redarguisce i fan, rei, a suo dire,...

Andrea Iannone fa emozionare Giulia De Lellis : le parole del pilota : Andrea Iannone fa emozionare Giulia De Lellis. Le parole del pilota Giulia De Lellis ed Andrea Iannone formano davvero una bellissima coppia. I due oltre ad essere super innamorati sono anche affiatatissimi e, di tanto in tanto, condividono i loro momenti con i follower regalando loro qualche siparietto divertente. L’ultimo risale proprio a stamattina quando […] L'articolo Andrea Iannone fa emozionare Giulia De Lellis: le parole del ...

Giulia De Lellis senza parole - i fan la fanno grossa : “Non vi leggerò per un po’” : Giulia De Lellis news, l’influencer senza parole: ecco cosa è successo Giulia De Lellis senza parole per ciò che le è successo oggi! Nulla di grave, meglio chiarirlo da subito, ma gli appassionati di serie tv possono comprendere la disperazione di Giulia in questo momento. Qualche ora fa, l’influencer ha postato fra le sue stories […] L'articolo Giulia De Lellis senza parole, i fan la fanno grossa: “Non vi leggerò per un ...

Giulia De Lellis dedica speciale : “Al mio primo vero amore” : Giulia De Lellis e l’emozionante dedica a Matilde, la sua nipotina: “primo vero grande amore mio” Chi segue Giulia De Lellis dagli albori sa benissimo quanto sia affezionata alla sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora famosa influencer e modella, non ha mai nascosto il grande amore che prova per i suoi cari […] L'articolo Giulia De Lellis dedica speciale: “Al mio primo vero amore” ...

Giulia De Lellis - la sorella lancia una frecciatina a Damante : 'Iannone? Il mio preferito' : La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele. I due al momento sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate: da quando sono usciti allo scoperto sono inseparabili ed in poco tempo, tra dediche romantiche e messaggi al miele hanno fatto ricredere anche i più scettici. Sono molti i vip che da quando è esploso il gossip, hanno espresso un giudizio sulla neo coppia. Tra questi è arrivata anche l'opinione della sorella ...

Giulia De Lellis svela l’altro lato di Iannone : “Inc..to nero” : Giulia De Lellis svela l’altro lato di Iannone: “Inc..to nero, tanto per cambiare” Bacini, bacetti, abbracci, dediche zuccherose, ‘botta e risposta’ romantici e tanti altri gesti assai melliflui: Giulia De Lellis e Andrea Iannone, da quando sono decollati in amore, li abbiamo sempre visti così, spensierati e contenti. Oggi l’influencer, invece, ha mostrato l’altro lato […] L'articolo Giulia De ...

Giulia De Lellis pazza di Andrea Iannone : "Prendi il mio Tempo" : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.Quella che in tanti definiscono la vera coppia dell'estate 2019, si è infatti lasciata andare ad un abbraccio social fotografico, con dichiarazione inequivocabile da parte dell'influencer. "Prendi il mio Tempo e la Magia", ha scritto Giulia abbracciata al campione di MotoGP. prosegui la letturaGiulia De Lellis pazza di ...

Giulia De Lellis e Iannone - lei è al settimo cielo : “Prendi il mio tempo” - parole inattese : Andrea Iannone e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano sempre più affiatati dopo la conferma della loro relazione. Non sappiamo se dureranno come coppia, anche perché Giulia sembrava al settimo cielo anche con Irama, ma al momento i due non danno alcun segno di crisi, e non […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone, lei è al settimo cielo: “Prendi il mio tempo”, parole ...

La sorella di Giulia De Lellis "preferisce" Andrea Iannone : frecciatina a Damante? - : Marina Lanzone Interrogata dai suoi follower, alla domanda “che rapporto hai con Andrea Iannone?”, Veronica De Lellis avrebbe risposto: “È il mio preferito in assoluto”. Un’affermazione piuttosto esplicita Ha tutta l’aria di essere una frecciatina il commento che la sorella di Giulia De Lellis, Veronica, ha messo in risposta a una sua storia Instagram. A chi era indirizzata? Probabilmente all’ex fidanzato dell’influencer, Andrea ...

Giulia De Lellis - la sorella punzecchia Andrea Damante e Irama : 'Iannone il mio preferito' : La famiglia di Giulia De Lellis sembra avere le idee molto chiare: Andrea Iannone è il ragazzo migliore che l'influencer potesse incontrare nel suo percorso di vita. Nonostante Andrea Damante e Irama siano sempre stati ben voluti dai parenti della romana, è il pilota Aprilia quello che la sorella Veronica preferisce: la donna l'ha precisato in una risposta che ha dato su Instagram. Veronica De Lellis approva il cognato Andrea Iannone La storia ...

Iannone – De Lellis - parla la sorella di Giulia : frecciatina a Damante : Andrea Iannone e Giulia De Lellis, parla la sorella dell’influencer: i rapporti con il pilota e la frecciatina ad Andrea Damante Procede a gonfissime vele la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il centauro e l’influencer, dopo essere usciti allo scoperto e dopo essersi pigliati una buona dose di scetticismo da parte di […] L'articolo Iannone – De Lellis, parla la sorella di Giulia: frecciatina a Damante proviene ...

Andrea Iannone : "Giulia De Lellis - manchi!" : L'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. La coppia, dopo essere uscita allo scoperto, è inseparabile. Entrambi non si risparmiano in dediche affettuose via social. L'ultimo gesto romantico, risale a qualche ora fa. Il motociclista, nelle sue Instagram Stories, ha postato una foto della propria amata con un 'Mi manchi!'.prosegui la letturaAndrea Iannone: "Giulia De Lellis, manchi!" pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Giulia De Lellis e Iannone : arriva il commento (sorprendente) di Jeremias Rodriguez : Jeremias Rodriguez rompe il silenzio e per la prima volta commenta l’amore fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer e il pilota di MotoGp sono finalmente usciti allo scoperto e su Instagram raccontano il loro amore fatto di tenerezze e momenti magici. Pochi lo sanno, ma il primo incontro fra i due era avvenuto circa un anno fa, grazie a Cecilia Rodriguez. All’epoca l’argentina e la fashion blogger erano molto ...

Iannone cotto di Giulia De Lellis : è già tempo di sos - l’appello : Iannone è cotto di Giulia De Lellis: per il pilota è già tempo di sos, l’appello rivolto all’influencer “Nostalgia, nostalgia canaglia” cantavano Albano e Romina. E “nostalgia, nostalgia canaglia” è anche per Andrea Iannone che è letteralmente stato stregato da Giulia De Lellis al punto che quando si separa da lei soffre le pene d’amore […] L'articolo Iannone cotto di Giulia De Lellis: è già tempo ...