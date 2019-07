Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ladidalla parte degli animali. Per celebrare i suoi XXV anni e garantire il benessere dei cavalli sono stati approvati una serie di accorgimenti in più: aumentato il numero di visite ai cavalli e ai cavalieri, nessuna sbarra alla partenza ma solo due palafrenieri in campo per garantire la sicurezza dell'animale, messi al bando ogni genere di aiuti artificiali, come speroni e frustini. A più di tre secoli di distanza la magia di questo evento, previsto il 27 e 28 luglio, torna grazie al progetto messo in atto prima dal Comitato Promotore e poi dall omonima Associazione Culturale, che continuano a sottolineare il forte legame con il territorio, le sue tradizioni, quell innato senso di appartenenza e di identità.Altra grande novità l arrivo del nuovo volto dellaGiovanna d Aragona, interpretato dalla conduttrice televisiva, ...

ilfogliettone : Giostra Cavalleresca di Sulmona, Simona Ventura regina d'Aragona - - blogstreetnews : [Fonte: milanoblog_it] Giostra Cavalleresca di Sulmona, Simona Ventura regina d’Aragona - notizieit : Giostra Cavalleresca di Sulmona, Simona Ventura regina d’Aragona -