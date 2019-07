GF | fine del flirt tra Martina e Daniele | la reazione furiosa di lui

Russiagate - procuratore Mueller alla Camera : “Il rapporto non scagiona del tutto Trump. È possibile incriminarlo a fine mandato” : Il rapporto sul Russiagate non scagiona del tutto Donald Trump, che potrebbe essere incriminato a fine mandato. Davanti alla Commissione Giustizia della Camera, l’ex procuratore Robert Mueller ha testimoniato di aver trovato prove insufficienti della colpevolezza del presidente degli Stati Uniti nella cospirazione con i russi, sottolineando che “cospirazione” e “collusione” non sono sinonimi. Respingendo ...

Che fine faranno gli 80 euro del bonus Renzi secondo la riforma fiscale targata Lega : Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia spiega come l'intenzione del Governo sia la trasformazione della spesa...

Simeone su James : “Fino alla fine del mercato tutto può succedere” : Poche notizie arrivano sul fronte James Rodriguez. Dopo il suo arrivo anticipato in Spagna per fare chiarezza sul futuro, non ci sono novità sul calciatore colombiano. L’inserimento dell’Atletico nell’affare e la decisione del Napoli di non insistere se il Real non lo lascerà partire in prestito, hanno lasciato credere che alla fine James resterà a Madrid per trasferirsi alla corte di Simeone. Proprio ieri nella conferenza ...

Cristiano Ronaldo/ La fine dell'incubo sulla violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Jovanotti : "Se arrivo alla fine del Jova Beach Party è un miracolo" - : Andrea Conti Primo bilancio dell’artista sul tour evento che si sta svolgendo sulle più grandi spiagge italiane. Non contento, Lorenzo Jovanotti sta già pensando alla prossima edizione. Nel frattempo la data di Albenga è stata annullata “per l’erosione della spiaggia" Dal 6 luglio fino ad agosto (gran finale il 31 a Viareggio alla Spiaggia del Muraglione) Lorenzo Jovanotti è in tour con la grande festa in spiaggia “Jova Beach Party”. ...

Two Point Hospital arriverà su console entro la fine del 2019 : SEGA Europe e Two Point Studiossono entusiaste di annunciare che, dopo il grandissimo successo del lancio per PC avvenuto nell’agosto del 2018, il gestionale acclamato dalla critica Two Point Hospital arriverà su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale, entro la fine del 2019. Nel bizzarro e avvincente mondo di Two Point Hospital indossi il ...

Cagnolina fa una fine orrenda come scritto nel testamento della sua vecchia padrona : Una storia terribile ma vera riportata dall’Indipendent quella che ci apprestiamo a raccontare. Un cane è stato soppresso, anche se ancora sanissimo, per volontà della padrona. La vecchia padrone di Emma, un cane meticcio, aveva deciso che una volta che lei fosse morta il suo caro amico a quattro zampe l’avrebbe seguita. La Cagnolina doveva essere seppellita nella sua stessa tomba. La donna è morta a Chesterfield negli Stati Uniti ...

U&D - Sonia e Ivan potrebbero essere in crisi ma l'ex tronista smentisce la fine dell'amore : Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: i due volti noti di Uomini e Donne, infatti, nell'ultimo periodo sono apparsi ben poco insieme sui social, alimentando il gossip su una presunta crisi. Dopo le voci circolate sulla coppia, sono stati i diretti interessati ad intervenire sulla questione, anche se le rispettive versioni sembrano cozzare in diversi punti e, inevitabilmente, non hanno ...

Gerusalemme est : Israele avvia la demolizione delle case palestinesi vicino al confine : Lunedì Israele ha dato ufficialmente inizio alla demolizione di decine di case palestinesi che si trovano in un quartiere di Gerusalemme est. A detta delle autorità sioniste, questi edifici sono troppo vicini al confine, e perciò costituirebbero un pericolo per Israele. I palestinesi hanno replicato sostenendo che si tratta di uno sconfinamento grave e ingiusto, giacché le abitazioni sono state costruite sul territorio palestinese. Questa zona ...

Formula 1 – Button non cambia idea : “Hamilton in Ferrari? Potrebbe essere la fine della sua carriera” : Jenson Button ribadisce la sua idea: l’ex pilota di Formula 1 boccia l’idea di un futuro di Hamilton in Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato finora poco spettacolo in pista ma tante polemiche. Solo nelle ultime gare i piloti hanno regalato emozioni forti al pubblico con delle lotte appassionanti. La Mercedes domina in maniera indiscussa, con Lewis Hamilton leader del mondiale, seguito dal suo compagno di squadra ...

Tour de France mai visto - adesso 3 tappe epiche sulle Alpi al confine con l’Italia ma c’è l’incubo del caldo : Il Tour de France più pazzo della storia recente del ciclismo si deciderà sulle Alpi, con tre tappe epiche al confine con l’Italia tra Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 Luglio. Tre giornate che si prospettano memorabili per il percorso durissimo che gli organizzatori hanno scelto di proporre quest’anno alla Grand Boucle, che adesso riparte da Nimes con una tappa per velocisti nella giornata di Martedì 23. Sarà decisiva per la ...

Luigi Di Maio propone la fine del tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali : Il leader pentastellato mette al voto sulla piattaforma Rousseau una proposta che prevede lo stop al tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali: "Rappresentano una parte di quell’esercito silenzioso sul nostro territorio che ogni giorno combatte e che merita di poter mettere a disposizione tutta questa esperienza portata avanti con querele subite, denunce continue, lavoro sul territorio con gettoni di presenza irrisori".Continua a ...

Juve - Sarri : 'Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata' : In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata". Dunque il tecnico dei ...

MotoGP - Mondiale 2019 : a fine agosto due giorni di test per conoscere il nuovo tracciato finlandese del KymiRing : Il Mondiale 2020 di MotoGP vedrà un nuovo circuito entrare in scena nel proprio calendario, portando a 20 il totale delle gare in programma. Si tratta del KymiRing, dove si correrà il Gran Premio di Finlandia, una pista situata a Iitti, Kymenlaakso, nel sud della Nazione scandinava, 110 chilometri a nord-est dalla capitale Helsinki. Questo nuovo tracciato, quindi, è ancora oscuro per tutti i piloti e protagonisti della classe regina. Per questo ...