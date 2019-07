Gazzetta – Roma alla finestra per Milik | pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli I

Gazzetta : per la Roma sono troppi 20 milioni per Hysaj (e c’è il caso Florenzi) : La terza scelta La Gazzetta torna sulla trattativa tra Napoli e Roma per Hysaj. Scrive il quotidiano che l’albanese “è diventato quasi la terza scelta nel ruolo, visto che davanti Ancelotti gli preferisce Malcuit e Di Lorenzo”. I due club sono alla ricerca della formula giusta ma “la società di De Laurentiis chiede 20 milioni e la Roma a quella cifre non ci vuole arrivare”. C’è anche Florenzi La Gazzetta aggiunge: L’affare però ...

Gazzetta : la Roma pensa ad Hysaj per sostituire Florenzi : Dopo la virata dell’Atletico Madrid per Trippier, Hysaj cerca ancora collocazione in un altro club. A contenderselo ci sono alcune squadre italiane: la Juve, ma anche la Roma. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso starebbe pensando al terzino del Napoli in caso di partenza di Florenzi, sul quale si registra l’interessamento del Tottenham. Se anche Higuain dovesse trasferirsi nella Capitale, il terzino albanese ...

Gazzetta : La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli : Il mercato come sempre riserva mille sorprese e colpi di scena come l’incastro tra Roma e Napoli di quest’anno. Dopo aver chiuso per il passaggio di Manolas le due società metteranno a punto anche il passaggio di Diawara in giallorosso. Questo significa che la Roma lascia al Napoli il difensore della Fiorentina Veretout. La Roma ha preferito Diawara per completare la sua difesa per la grande stima che Fonseca ha del difensore e anche ...

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...