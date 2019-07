Galaxy Tab S6 | il nuovo tablet top di gamma di Samsung

Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40 - Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3 - ancora in attesa di Android 9 Pie : Nonostante le politiche di Samsung per Galaxy A40 ed altri indichino un OTA ogni 3 mesi, il medio gamma coreano riceve il terzo aggiornamento da aprile L'articolo Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40, Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3, ancora in attesa di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale - senza jack ma con due fotocamere : Samsung Galaxy Tab S6 sarà un signor tablet tutto in metallo con Snapdragon 855, S-Pen con ricarica wireless e tanto altro, ma l'assenza del jack per le cuffie non andrà certamente giù a molte persone.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI

Samsung Galaxy Tab S5e è un tablet ben fatto per la multimedialità in movimento - ma costa 350 euro : Samsung Galaxy Tab S5e è un nuovo tablet Android di fascia media che punta sullo schermo pannello Super AMOLED da 10,5 pollici e su un comparto audio con quattro altoparlanti stereo per proporsi come strumento per l'intrattenimento in movimento. Terminata l'era dei tablet vecchio stile, anche per gli schermi sempre più grandi degli smartphone, la fruizione di contenuti multimediali è una chiave interessante per rivalutare questa ...

Samsung Galaxy Tab S6 sarà probabilmente il primo tablet nel suo genere - con sensore d'impronte in-display : Samsung Galaxy Tab S6 dovrebbe essere il primo tablet al mondo dotato di sensore di impronte integrato nel display: ecco specifiche tecniche (quasi) complete e le ultime indicazioni.

Quante indiscrezioni sulle novità Samsung : Galaxy Tab S6 - Galaxy A50S e Galaxy M60 : Scopriamo alcuni dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M60 e Galaxy A50S, alcuni dei nuovi dispositivi in arrivo da Samsung.

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è ufficiale senza S-Pen : Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) senza S-Pen (modelli SM-T290 e SM-T295) è finalmente ufficiale: scopriamo caratteristiche tecniche, design e immagini, in attesa di conoscere prezzo e data di uscita.

Samsung Galaxy Tab A (2019) : in arrivo un tablet da 8 pollici low cost : Da Samsung arriva un nuovo tablet Android con schermo da 8 pollici, disponibile anche con connessione 4G

Solo per Natale il Samsung Galaxy Fold? L'ultima tabella di marcia : C'è da aspettare ancora per il Samsung Galaxy Fold. Purtroppo lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano non dovrebbe arrivare così presto. A sottolinearlo è la nota agenzia Bloomberg e fonti autorevoli come SamMobile. Sarebbe in effetti necessario più tempo per la commercializzazione del dispositivo. IL CEO di Samsung Mobile DjKoh ha da tempo parlato di test in corso per il Samsung Galaxy Fold. Addirittura ben 2000 esemplari del ...

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è quasi senza segreti : ecco un altro tablet Android compatto : Due nuove versioni di Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) stanno per arrivare: ecco le caratteristiche quasi complete e le immagini dei nuovi presunti tablet Android compatti.

Aggiornate subito OnePlus 7 - HONOR 10 - Samsung Galaxy A50 - A8+ e Tab S4 - ci sono nuove patch e altre novità : Fine settimana all'insegna degli aggiornamenti software per OnePlus 7, HONOR 10, Samsung Galaxy A50, Galaxy A8+ e Galaxy Tab S4.

Samsung Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Tab Active Pro sono in arrivo : Secondo quanto afferma Sammobile, Samsung avrebbe già iniziato a lavorare a Galaxy Watch Active e e a Galaxy Tab Active (Pro).

Subito un aggiornamento per Samsung Galaxy Fit e - che migliora la stabilità del sistema : Un aggiornamento da soli 1,8 MB che, a dispetto di dimensioni contenute, può rappresentare un sensibile passo in avanti per la stabilità del dispositivo