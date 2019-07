Ford Mustang55 - Una special edition per l' anniversario della pony car

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) La Ford aggiorna la gamma europeaMustang con tre novità dedicate agli appassionati. Oltre a proseguire per un ulteriore anno la produzioneBullit, la Casa americana ha infatti introdotto una versione aggiornata2.3 Ecboost e la seriee dedicata ai 55 anni di carrieravettura. Gli ordini delle nuove versioni si apriranno ad agosto.La Mustang55. La Ford Mustang55è basata sulla variante V8 5.0 e sarà disponibile con carrozzeria coupé e cabriolet. La personalizzazione è affidata alle stripes su cofani e fiancate, abbinate al tetto nero e ai cerchi da 19" Gloss Black. Per le sole versioni con carrozzeria Shadow Black le stripes sono invece color argento, ma la capotecabriolet rimane in stoffa nera. Anche le griglie frontali sono specifiche, con una doppia colorazione Gloss Black e Pillar Black che include anche il logo con ...

