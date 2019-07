Filippo Penati condannato a pagare oltre 19 | 7 milioni di euro Ma la mia battaglia

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) La Corte dei conti ha ribaltato in appello le assoluzioni nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della Provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano Milano-Serravalle dal gruppo Gavio. L’ex presidentee altre 11 persone sono state condannate a risarcire 44,5didovrà versare19,7di“in favore della Regione Lombardia”La sentenza d’appello della Corte dei Conti è relativa alla vicenda della “sopravvalutazione dei titoli azionari” della ‘Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa’ ed è stata pronunciata dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale (presidente Luciano Calamaro) in accoglimento del ricorso della Procura regionale lombarda, guidata da Salvatore Pilato, e contro la sentenza di primo grado del 2015.I giudici di secondo ...

