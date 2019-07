Fifa 20 Pro Club | ecco tutte le novità!

Fifa 20 : Pitch Notes #4 – Nuove caratteristiche della modalità Pro Club : Siamo qui oggi per condividere alcuni dettagli degli aggiornamenti di quest’anno per la modalità Pro Club. Sappiamo che questa è una modalità molto amata per molti dei nostri fans e abbiamo lavorato duramente per inserire alcune novità richieste dalla community tramite i feedback e suggerimenti, tutto garantire una maggiore personalizzazione del Virtual Pro, inoltre abbiamo introdotto Nuove... Source

EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare - in anteprima - Fifa 20! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dalle ore 17 di oggi, 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, sarà disponibile anche su PS4! EA Access: a cosa serve? EA Access, disponibile da anni sia su Xbox che PC (in […] L'articolo EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare, in anteprima, FIFA 20! proviene da I ...

Fifa 19 Server Status : segnalazione problemi tecnici EA Sports : manutenzione in corso : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 19 Ultimate Team che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Status Server EA Sports 24 luglio manutenzione Server dalle 7:30. Le attività dovrebbero proseguire per circa 3 ore We’ll be doing some […] L'articolo Fifa 19 Server Status: segnalazione problemi tecnici EA Sports: ...

Fifa 20 : La serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni : Comunicato ufficiale Juventus FC: Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise... Source

Fifa 20 : Il Producer Jeff Antwi parla della nuova modalità Volta : Jeff Antwi, Producer di EA Sports, Rio Ferdinad e Chelcee Grimes parlano della nuova modalità Volta che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. Per la traduzione in italiano attivare i sottotili e dalle impostazioni selezionare lingua italiana. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook... Source

Nuovi problemi EA Sports e Fifa 19 oggi 10 luglio : server down in attesa di Fifa 20 : Non c'è pace per i fan di Electronic Arts, considerando che Nuovi problemi EA Sports e FIFA 19 si stanno facendo registrare, pesantissimi, anche nella giornata di oggi. Non solo in Italia: sono tantissime e da ogni parte del mondo le segnalazioni di server down per il colosso di Redwood City nella mattinata del 10 luglio, con picchi di malfunzionamento toccati proprio negli ultimi minuti. Stando al sito che documenta lo stato di allerta delle ...

Platini - Fifa : «Preoccupante. Pronti a cooperare» : Platini Fifa – La Fifa ha definito «preoccupante» la notizia del fermo di polizia e interrogatorio al quale è stato sottoposto in Francia – nella giornata di ieri – Michel Platini, ex presidente Uefa ed ex vicepresidente del massimo organismo calcistico mondiale. «Siamo a conoscenza del fatto, ma non conosciamo i dettagli della inchiesta», fanno […] L'articolo Platini, Fifa: «Preoccupante. Pronti a cooperare» è stato realizzato da ...

L'executive producer di Fifa 20 su Fifa Ultimate Team : "non pensiamo sia gioco d'azzardo" : Il produttore esecutivo dell'imminente FIFA 20 di EA Sports ha parlato di FIFA Ultimate Team, dicendo: "non pensiamo che sia gioco d'azzardo", riporta Videogamer.FIFA Ultimate Team è una modalità di raccolta carte in cui i giocatori assemblano squadre da sogno acquistando carte giocatore con punti. Possono essere accumulati in-game o acquistati con denaro reale, e questo ha portato la modalità sotto tiro in determinati territori, accusata di ...

E3 2019 : Fifa 20 - prova : Puntuale come la pagella a fine anno, o come le tasse, ecco arrivare l'annuncio del nuovo EA Sports FIFA 20. Il palcoscenico scelto da EA per la presentazione è ormai quello classico, ovvero l'EA Play di Los Angeles. Questa sorta di festa per i fan del colosso americano è diventato ormai l'evento di apertura della kermesse losangelina e accoglie ai piedi della scritta Hollywood migliaia di giocatori desiderosi di scoprire le ultime novità di ...

Probabili Formazioni Australia vs Italia - Fifa Women’s World Cup 09-06-2019 e Info : FIFA Women’s World Cup 2019, le Probabili Formazioni di Australia-Italia, domenica 9 giugno ore 13.00. InFormazioni e dove vederla in tv.Alle ore 13, allo Stede de Hainaut di Valenciennes, l’Italia affronta l’Australia a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione a un Mondiale.La Nazionale Australiana è una delle favorite per la vittoria finale e in fatto di esperienza a livello internazionale e ...

Fifa - Infantino pronto a essere rieletto presidente : Infantino si prepara a essere eletto nuovamente presidente della FIFA. Domani a Parigi si svolge il Congresso con lo svizzero come unico candidato: saranno emendati gli Statuti per con sentire un’acclamazione ed evitare un voto inutile. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Infantino continuerà a ricoprire l’incarico fino al 2023. Nel frattempo, Platini è tornato […] L'articolo FIFA, Infantino pronto a essere rieletto presidente è stato ...