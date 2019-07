Ferragni | il docufilm che racconta la sua vita alla Mostra del Cinema di Venezia

Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019) Chiarasfilerà sul red carpet delladeldi. Pane quotidiano per lei certo, ma la notizia è che la influencer sarà al Lido insieme alle più grandi star delmondiale, per presentare il documentario che la, “Unposted”, firmato da Elisa Amoruso. Ilche sarà proiettato nella sezione Sconfini della selezione ufficiale del festival, promette di svelare il lato inedito della influencer più seguita al mondo. Moltissima è la curiosità di capire cosa, una donna che praticamente condivide ogni momento e ogni aspetto della suatramite social, possa aver tenuto ancora per sé.Lo si scoprirà a, e in molti sperano davvero di rimanere sorpresi da Unposted. La, che al momento si sta godendo le vacanze insieme al marito Fedez, al piccolo Leone e a un gruppo di amici nel bellissimo Castello di Procopio, immerso nella splendida ...

