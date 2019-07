FEDERICA PELLEGRINI È vero | siamo infiniti ma proprio perché tutto finirà

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca FEDERICA PELLEGRINI torna sulla Terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - FEDERICA PELLEGRINI ci riprova nei 100 sl! Pizzini mina vagante nei 200 rana : Il programma delle gare (25 luglio) – Gli azzurri in gara (25 luglio) – La presentazione delle gare (25 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L'Italia della vasca ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e ...

FEDERICA PELLEGRINI d'oro nei 200 stile libero - Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 : La Divina: «Sono al mio ultimo mondiale». Paltrinieri: «Proprio una bella gara», Detti quinto da campione in carica

FEDERICA PELLEGRINI ancora campionessa del mondo : oro nei 200 stile libero a Gwangju : Federica Pellegrini torna sul tetto del mondo. A Gwangju, la campionessa italiana si conferma immortale e torna davanti a tutti, centrando l’ottavo podio mondiale consecutivo. Nella piscina di Gwangju la trentenne veneta si impone in 1’54”22 davanti all’australiana Ariarne Titmus (1’54»66) e alla svedese Sarah Sjoestroem (1’54«78) che, provata dall’enorme sforzo della gara, è uscita dalla piscina ed è ...

Nuoto – Malagò apre al clamoroso bis : FEDERICA PELLEGRINI portabandiera italiana a Tokyo2020? : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha aperto alla possibilità che Federica Pellegrini faccia nuovamente da portabandiera olimpica per l’Italia, questa volta a Tokyo2020 Federica Pellegrini continua a confermarsi ‘Divina’. La nuotatrice azzurra ha vinto l’oro ai Mondiali di Nuoto 2019 nella specialità dei 200 stile libero e si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo2020 da campionessa del mondo. Forse anche da ...

FEDERICA PELLEGRINI - la rivoluzionaria con la sindrome da cuccia calda : Il bello di Federica Pellegrini e di quelli come lei è che ci fanno sembrare quello che non siamo, scandinavi, australiani, americani. I tedeschi, nel nuoto, li battiamo da anni. Mentre il suo ex fidanzato Pippo Magnini si improvvisa bagnino, stile Baywatch, e salva un poveretto in Sardegna, la Divi

FEDERICA PELLEGRINI da record alla sua ottava medaglia nei 200 sl : Il cielo è sempre più rosa, come quello delle sere baciate dalla magia del tramonto. Federica Pellegrini, a quasi 31 anni, conquista l'oro nei suoi 200 stile ai Mondiali...

Nuoto - Mondiali 2019 : Restivo e Pizzini cercano di stupire - FEDERICA PELLEGRINI ci sarà nei 100 sl? : Dopo la “sbornia” da medaglie non è facile riprendersi. L’Italia della vasca, in questi Mondiali 2019 di Nuoto, ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e Cina. Nei prossimi due giorni, però, si potrebbe far più fatica a centrare podi e dunque le prospettive per gli atleti del Bel Paese, verosimilmente, cambieranno. E’ il caso di Matteo Restivo e di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : il record impressionante di FEDERICA Pellegrini. 8 podi di fila nei 200 sl! Nessuno come la Divina! : Nessuna come Federica Pellegrini nella storia dei Mondiali, mai Nessuno (uomo e donna che sia) è riuscito a salire sul podio della rassegna iridata per otto volte consecutive nella stessa specialità. La Divina ha compiuto la sua ennesima impresa nella giornata odierna, trionfando sui 200 metri stile libero e difendendo così il titolo conquistato due anni fa a Budapest. La magia di Gwangju proietta l’azzurra nella leggenda, dal 2005 a oggi ...

