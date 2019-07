Fecondazione | compie 41 anni la prima “bimba in provetta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il 25 luglio 1978 in Inghilterra nasceva Louise Brown, labambina concepita “in provetta”. In 41la procreazione medicalmente assistita ha fatto grandi passi avanti e ha portato alla nascita di oltre 8 milioni di bimbi in tutto il mondo. Louise Brown è nata all’Oldham General Hospital, nel Regno Unito: è stata concepita con unain vitro eseguita da un ovocita raccolto da ciclo naturale (la mamma aveva un problema alle tube di Falloppio). A seguire il caso anche il biologo di Cambridge Robert Edwards, considerato il padre di queste tecniche e per questo insignito del premio Nobel per la Medicina. L'articolo41la“bimba in provetta” Meteo Web.