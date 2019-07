Farmaci | 50 euro a testa per il ticket | 18 spesi per avere medicine di marca

Rapina con coltello in Farmacia - portati via 600 euro e medicinali : L'Aquila - Una Rapina nel pomeriggio di ieri è stata commessa ai danni della farmacia Puccini dell'Aquila, dove un uomo si è introdotto con il volto coperto e ha minacciato il personale con un coltello. L'uomo dopo aver sottratto del denaro contante pari a circa 600 euro e medicinali, per un valore da quantizzare, si è dato alla figa Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri della vicina caserma ...

Nel 2018 abbiamo speso 29 miliardi di euro per i Farmaci : Nel 2018 il Servizio sanitario nazionale (Ssn) e gli italiani hanno speso 29,1 miliardi di euro per i farmaci, di cui il 77% rimborsato dal Ssn. In media, circa 482 euro per ogni cittadino. E i farmaci più consumati restano quelli per le malattie cardiovascolari, seguiti da quelli i disturbi gastrointestinali e del metabolismo, dai farmaci del sangue e organi emopoietici e, infine, da quelli per il sistema nervoso centrale. Sono questi alcuni ...

Farmaci generici : italiani campioni europei per conoscenza ma non per uso : campioni europei sulla teoria, rimandati nella pratica. “Gli italiani conoscono molto bene il sistema dei medicinali equivalenti, cosa che non trova riscontro in altri Paesi” nonostante “quote di mercato molto diverse” nella Penisola rispetto ad altre nazioni del Vecchio continente. E’ uno dei dati evidenziati da Enrique Häusermann, amministratore delegato di EG Spa e Crinos Spa, società del gruppo tedesco Stada, ...

Rubati Farmaci per il tumore pari a 400mila euro dall'ospedale di Rho : Maxi furto nel milanese, è stata svuotata la cella frigorifera con i farmaci per i malati oncologici. I medicinali avrebbero un valore di circa 421mila euro. Spariti nel nulla più di 400mila euro di farmaci tumorali all'ospedale di Rho, alle porte di Milano. Il furto è stato scoperto oggi quando gli operatori sanitari si sono accorti che la cella frigorifera era stata svuotata dai preziosi medicinali riservati ai malati oncologici. ...

Milano - rubati Farmaci antitumorali per 400mila euro all’ospedale di Rho : La cella frigorifera era stata rifornita, come sempre, al venerdì pomeriggio. Ma quando i sanitari sono entrati dopo il fine settimana si sono accorti che erano stati rubati farmaci tumorali del valore commerciale di 400mila euro. È successo all’ospedale di Rho, in provincia di Milano. Secondo quanto rilevato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, il portellone della sala medicinali è stato forzato dall’esterno. Per il secondo il vice ...

Farmaci non disponibili - è allarme europeo : a Firenze "chemio" sospesa per 25 pazienti : Il caso scoppiato in primavera per l'introvabile farmaco anti-Parkinson era solo la punta dell'iceberg. Come denunciano i...