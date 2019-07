Facebook | privacy al centro e una sola grande chat | come cambia il social

Stangata a Facebook su privacy - maxi-multa da 5 miliardi : Maxi-Stangata su Facebook. Il social network patteggia con le autorita' americane e paga 5 miliardi di dollari per chiudere le indagini sulle sue violazioni alla privacy, e cercare di lasciarsi alle spalle mesi di critiche e di ostilita' politica. Oltre alla sanzione record, la piu' alta mai comminata dalla Federal Trade Commission, Facebook dovra' migliorare le sue pratiche interne sulla tutela dei dati personali dei suoi 'amici' con una serie ...

Usa - Facebook patteggia multa da 5 miliardi per violazione della privacy : Una “sanzione senza precedenti” comminata dalla Federal Trade Commission per risolvere la disputa sulle violazioni della privacy. Facebook dovrà pagare 5 miliardi di dollari e, come prevedono i termini dell’accordo, dovrà certificare personalmente le misure messe in atto per tutelare la privacy dei suoi utenti. Zuckerberg, scrive il Wall Steret Journal, dovrà effettuare la certificazione ogni tre mesi: in caso di irregolarità o ...

Cambridge Analytica - Garante Privacy multa Facebook per un milione di euro : Facebook dovrà pagare un milione di euro per gli illeciti compiuti nell’ambito del caso Cambridge Analytica. Lo ha stabilito il Garante della Privacy italiano. La sanzione, in base al vecchio Codice Privacy, fa seguito al provvedimento del gennaio di quest’anno con cui l’Autorità aveva vietato a Facebook di continuare a trattare i dati degli utenti italiani. Facebook compie 15 anni tra ...

Wall Street Journal : "Mail provano che Zuckerberg sapeva dei problemi sulla privacy di Facebook" : Mark Zuckerberg sapeva dei problemi alla privacy di Facebook, delle pratiche dubbie adottate. Le rivelazioni del Wall Street Journal sono una doccia fredda per il social media, intento a cercare di stringere rapidamente un patteggiamento con la Federal Trade Commission, che da oltre un anno indaga su Facebook.A far trapelare la possibilità che Zuckerberg fosse al corrente delle problematiche pratiche sulla privacy della società ...