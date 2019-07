Europa League, Torino-Debrecen 3-0

Ilcomincia bene l'avventura nei turni preliminari.ko 3-0 ad Alessandria,giovedì ritorno in Ungheria Granata subito col piglio giusto. Haris salva sulla linea la deviazione di Bremer. Il gol, comunque, non tarda.Belotti servito nel corridoio centrale, Nagy in uscita lo stende. Lo stesso 'Gallo' trasforma il penalty al 20'.Altre chance per il Toro, Ansaldi (42') trova il raddoppio con un tocco rocambolosco quasi sulla linea di fondo.Nella ripresa il palo di Berenguer (69') e tris di Zaza al 93' su azione d'angolo.