Europa League – Il Torino asfalta il Debrecen | ipotecato il passaggio al secondo turno

Torino-Debrecen 3-0 - ottimo esordio per la squadra di Mazzarri in Europa League [FOTO] : Torino-Debrecen – Primo impegno ufficiale per il Torino e prima vittoria. La squadra di Mazzarri batte 3-0 il Debrecen nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League e fa un grosso passo in avanti nel discorso qualificazione. A decidere la partita sono i gol di Belotti, su calcio di rigore, Ansaldi e Zaza. Prossima settimana il ritorno in Ungheria. Torino-Debrecen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Zaza indemoniato ...

LIVE Torino-Debrecen 3-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Belotti - Ansaldi e Zaza stendono il Debrecen nella gara d’andata dei preliminari d’Europa League : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi nell’arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona notte. Il Torino si impone 3-0 nella gara di andata in casa ipotecando il passaggio del turno, anche se fra una settimana bisognerà per forza stare attenti alla compagine magiara. Dopo un ottimo primo tempo, concluso con le reti di Belotti e Ansaldi, è l’ingresso di Zaza a caratterizzare il ...

VIDEO Torino-Debrecen 3-0 Europa League - Highlights - gol e sintesi della partita : Belotti sblocca su rigore - Ansaldi raddoppia : Il Torino ha sconfitto il Debrecen per 3-0 nell’andata del secondo turno preliminare dell’Europa League 2019-2020 di calcio, i granata si sono imposti autorevolmente allo Stadio Moccagatta di Alessandria e hanno ipotecato il passaggio del turno. Tutto molto facile per i ragazzi di Walter Mazzarri che hanno conquistato la vittoria grazie ai gol di Belotti e Ansaldi nel primo tempo per poi amministrare il risultato nella ripresa, nel ...

Europa League 2019-2020 - Torino-Debrecen 3-0 : tutto facile per i granata - ipotecato il passaggio del turno : Il Torino ha sconfitto il Debrecen per 3-0 nell’andata del secondo turno preliminare dell’Europa League 2019-2019, l’avventura continentale dei piemontesi è incominciata nel miglior modo possibile: allo Stadio Moccagatta di Alessandria (l’Olimpico di Torino non era disponibile a causa di alcuni concerti) i granata si sono imposti con assoluta autorevolezza e hanno messo un’ipoteca sul passaggio del turno, il triplo ...

Europa League - Torino-Debrecen 3-0 : 22.53 Il Torino comincia bene l'avventura nei turni preliminari. Debrecen ko 3-0 ad Alessandria,giovedì ritorno in Ungheria Granata subito col piglio giusto. Haris salva sulla linea la deviazione di Bremer. Il gol, comunque, non tarda.Belotti servito nel corridoio centrale, Nagy in uscita lo stende. Lo stesso 'Gallo' trasforma il penalty al 20'.Altre chance per il Toro, Ansaldi (42') trova il raddoppio con un tocco rocambolosco quasi sulla ...

LIVE Torino-Debrecen 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Zaza entra e per poco non segna subito il gol del triplice vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Terza e ultima sostituzione per il Debrecen: out Varga, dentro Pinter. 84′ ALTRO TAGLIO DI Zaza CHE IN SPACCATA CONCLUDE DI FORZA! Questa volta termina a lato il mancino del centravanti. 81′ Zaza DI TESTA! Non trova la porta, per pochissimo, il neo entrato. Sulla ripartenza del gioco, lo stesso attaccante lucano si fa ammonire per una spinta ai danni di un ...

LIVE Torino-Debrecen 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : il Debrecen cerca di trovare il modo per accorciare le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Iago Falque intanto subisce un brutto fallo: è a terra sofferente. 61′ Ripartenza rapidissima degli ungheresi: De Silvestri, lasciato solo in mezzo a due, ci mette una pezza. 61′ Ansaldi litiga col pallone regalando una rimessa laterale alla formazione avversaria. 60′ Scocca l’ora di gioco, le squadre si sono un po’ allungate e ci sono più spazi. Gli ...

LIVE Torino-Debrecen 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : i granata cominciano la ripresa andando a caccia del tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Allontana senza problemi la retroguardia granata. Belotti riparte in contropiede venendo steso da Pavkovics: arriva il giallo. 52′ Bremer chiude su Varga mettendo in angolo: sta crescendo il Debrecen. 51′ Si fa vedere in attacco la squadra ospite con Haris, ma Izzo è attento nel liberare l’area di rigore. 50′ Spinge De Silvestri, nuovo angolo: palla per ...

LIVE Torino-Debrecen 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Belotti-Ansaldi mandano i granata al riposo col doppio vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Torino legittima il doppio vantaggio (firmato Belotti-Ansaldi) mostrando una buona condizione e una qualità tecnica sicuramente superiore a quella dei rivali. Gli uomini di Mazzarri conoscono sicuramente lo spartito e le volontà del loro tecnico, come certificano le tante sovrapposizioni degli esterni e i tagli di Belotti; supportato da un pimpante Iago Falque e un Berenguer che però deve ...

LIVE Torino-Debrecen 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Belotti-Ansaldi - i granata volano sulle ali dell’entusiasmo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Il Toro ha già recuperato palla. 42′ AAAAAAAAANSALDI PER IL 2-0! GOL FORTUNATO PER IL LATERALE SINISTRO CHE COLPISCE MALE IL PALLONE – DA POSIZIONE LATERALE – TROVANO UNA TRAIETTORIA BEFFARDA. Nagy, sorpreso, viene battuto. 40′ KINYIK CI PROVA! Imbucata straordinaria di Zsori per il compagno, che spedisce a lato da buona posizione. Brivido per il ...

RISULTATI Europa LEAGUE/ Diretta gol live score : l'Eintracht vince in trasferta : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle partite, valide per l'andata del secondo turno preliminare del torneo Uefa, oggi 25 luglio.

LIVE Torino-Debrecen 1-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Belotti porta in vantaggio i granata con un gol da dischetto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Si è già ripartiti, Belotti ha preso una gran botta alla schiena in un contrasto aereo con il difensore magiaro Szatmari. 20′ ANDREA BEEEEEEEEEEEELOTTI! 1-0 PER IL TORO: forte e preciso il rigore incrociato del capitano granata. Non può nulla Nagy, pur intuendo la direzione della sfera. 20′ RIGORE PER IL TORINO! Imbucata vincente di Iago Falque per Belotti che scatta in ...

LIVE Torino-Debrecen 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : il Torino prova a fare la voce grossa - trascinato da Belotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Non riesce ancora a trovare il varco giusto, ma il Torino sembra già essere padrone del campo. I rivali magiari si rintanano in difesa chiudendo tutte le linee di passaggio. 10′ Meite prova a pescare il taglio di un De Silvestri molto propositivo in questi primi seicento secondi di gara. 8′ Palla dentro per Belotti, che appoggia a Iago Falque: il numero 10 ci prova ...

LIVE Torino-Debrecen 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : gli ungheresi cercano subito di fare la differenza con la loro fisicità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ SI COMINCIA! E’ IL DEBRECEN A MUOVERE IL PRIMO PALLONE DELL’INCONTRO. h 20.59 Si segnala uno striscione della curva granata di sostegno all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic. h 20.59 E’ il momento del sorteggio: Belotti e Toszer si scambiano i gagliardetti prima del sorteggio. h 20.57 Buono il colpo d’occhio di pubblico e discreta anche la presenza dei ...