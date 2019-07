Estate | Venezia | per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019), 25 lug. (AdnKronos) – Potenziamento dell’organico in servizio, misure speciali per la gestione delle criticità dovute alla grande mole di traffico prevista e un’informazione capillare, sia lungo l’autostrada che sullo smartphone, per assistere l’utente fin dalla programmazione del viaggio. Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è pronta ad affrontare le giornate più ‘calde” dell’sul fronte del traffico: già operativo ilper l’esodo estivo, da qualche anno ormai considerato ‘diffuso”, cioè spalmato su periodi sempre più lunghi della stagione. Occhi puntati soprattutto sulla sicurezza, grazie alla collaborazione con la Polstrada, attraverso controlli mirati anche in entrata ai caselli, per prevenire incidenti in autostrada.Prevista inoltre, oltre al potenziamento dell’organico in ...

jenniimhere : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - aintdatcamm : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - sunlikesme : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… -