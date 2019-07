Estate : Venezia - per l'esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (5) : (AdnKronos) - Come ogni anno l’esodo estivo viene accompagnato da un potenziamento dell’organico e dei servizi anche da parte della Polstrada. "In particolare nei fine settimana – spiega la dirigente del compartimento veneto della Polizia Stradale Cinzia Ricciardi – dove al movimento dei vacanzieri

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (5) : (AdnKronos) – Come ogni anno l’esodo estivo viene accompagnato da un potenziamento dell’organico e dei servizi anche da parte della Polstrada. “In particolare nei fine settimana ‘ spiega la dirigente del compartimento veneto della Polizia Stradale Cinzia Ricciardi ‘ dove al movimento dei vacanzieri si aggiunge quello dei pendolari del mare, abbiamo concentrato gli sforzi, aggiungendo alle nostre ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (2) : (AdnKronos) – Nelle giornate di esodo, personale di ditte incaricate sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4/A57 e A4/A27 per la predisposizione di eventuali deviazioni nel minor tempo possibile. Sempre in tali giornate, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code; saranno inoltre presenti presidi fissi con carri ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (4) : (AdnKronos) – In caso di necessità sono disponibili anche quest’anno 12.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata per la distribuzione all’utenza da parte degli ausiliari della viabilità, e, se necessario, anche con la collaborazione della Protezione Civile. Sarà inoltre predisposto un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell’area di servizio di Arino Est sulla A4.Procedure particolari invece ...

Estate : Venezia - per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre (3) : (AdnKronos) – Nei giorni più critici saranno a disposizione dell’utenza: 4 furgoni attrezzati degli ausiliari della viabilità, 3 automezzi per il soccorso meccanico, 1 ambulanza per il soccorso sanitario, 2 mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio code, 122 pannelli a messaggio variabile per l’informazione all’utenza, 126 telecamere per il controllo visivo delle tratte autostradali e della rete di adduzione, ...