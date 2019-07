Estate | Venezia | per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre 4

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) (AdnKronos) – In caso di necessità sono disponibili anche quest’anno 12.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata per la distribuzione all’utenza da parte degli ausiliari della viabilità, e, se necessario, anche con la collaborazione della Protezione Civile. Sarà inoltre predisposto un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell’area di servizio di Arino Est sulla A4.Procedure particolari invece per eventuali episodi di circolazione di veicoli contromano, in aumento nel periodo estivo, che vanno dall’errore di ingresso attraverso la corsia di uscita al posto di quella di immissione, fino all’inversione di marcia realizzata sulla carreggiata eseguita da utenti confusi e inesperti dopo essersi accorti di aver sbagliato direzione. A tale riguardo Concessioni Autostradali Venete ha adottato uno schema di segnalamento e modalità ...

jenniimhere : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - aintdatcamm : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - sunlikesme : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… -