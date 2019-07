Estate | Venezia | per l’esodo piano straordinario su Passante e Tangenziale di Mestre 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) (AdnKronos) – Nelle giornate di esodo, personale di ditte incaricate sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4/A57 e A4/A27 per la predisposizione di eventuali deviazioni nel minor tempo possibile. Sempre in tali giornate, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code; saranno inoltre presenti presidi fissi con carri attrezzi adibiti al soccorso meccanico, leggero e pesante, che stazioneranno ai caselli di Spinea e Padova Est.Gli ausiliari della viabilità effettueranno il servizio di presegnalazione delle code, fondamentale per la prevenzione degli incidenti e il servizio di pronto intervento su incidente, con 4 unità, ciascuna dotata di un furgone attrezzato.Tutte le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate ...

jenniimhere : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - aintdatcamm : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… - sunlikesme : RT @Melissafardin2: Datemi l’autunno e l’inverno L’estate è bella de la passa in un isola tropicale, con cocktail, amiche VERE e party fig… -