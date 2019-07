Fonte : repubblica

(Di giovedì 25 luglio 2019) E' quanto affermato da Manliodi Vito, l'imprenditore 're' dell', sentito oggi dal gip di Roma nel corso di un incidente probatorio. Vito: "Ho conosciutoad un pranzo a casa Arata"

StraNotizie : Eolico, il figlio di Nicastri: 'Non so se Siri sapesse dei 30mila euro' - grecale66 : RT @rep_palermo: Eolico, il figlio di Nicastri: 'Non so se Siri sapesse dei 30mila euro' [news aggiornata alle 18:28] - rep_palermo : Eolico, il figlio di Nicastri: 'Non so se Siri sapesse dei 30mila euro' [news aggiornata alle 18:28] -