Entra nel vivo il Modica Summer Fest

Gli ex giocatori della Roma De Rossi e Florenzi Entrano nel mondo degli eSports : I due ex-giocatori della Roma Daniele De Rossi ed Alessandro Florenzi si preparano a scendere nell'arena degli eSports, naturalmente il ruolo dei due sarà indiretto in quanto hanno da poco annunciato di aver investito acquisendo quote societarie della Mkers srl.Si tratta del team più importante a livello italiano che di recente ha anche avviato una collaborazione con Armani Exchange, che è in seguito divenuto lo sponsor principale della squadra. ...

Perché Roma è cEntrale nella questione delle autonomie : C’è un convitato di pietra nella discussione sull’autonomia (differenziata, regionale, amatriciana, etc.). Si chiama Roma. Nessuno ne parla e le due posizioni opposte sembrano rimbalzare da Nord a Sud come palline da tennis, con la capitale a fare da rete in mezzo al campo.I governatori del Nord, in primis Luca Zaia, reclamano l’entrata in vigore dell’accordo siglato circa due anni fa tra Stato e regioni, e ...

Un maggiore consumo di carne rossa è associato a un rischio ridotto di demielinizzazione nel sistema nervoso cEntrale : Uno studio eseguito in Australia su un’ampia casistica ha cercato possibili relazioni fra il consumo di carne rossa non lavorata e rischio di formulazione di una prima diagnosi clinica di patologie da demielinizzazione nel sistema nervoso centrale. I risultati hanno indicato che un maggiore consumo di questo tipo di alimento si è associato a una riduzione del 19% del rischio di una prima diagnosi di patologie da demielinizzazione. La ...

Fiat 500 Entra nel car sharing in Russia : Gli utenti del servizio di noleggio auto Delimobil (car sharing sul mercato russo) potranno guidare la Fiat 500. Non capita spesso di vedere quest’auto per le strade di Mosca e certamente non passerà inosservata. Oltre al look sorprendente, l’iconica Fiat 500 si distingue per la sua dinamica di guida e per i consumi estremamente contenuti, […] L'articolo Fiat 500 entra nel car sharing in Russia sembra essere il primo su ...

Anticipazioni Temptation Island - quinta puntata : Nicola Entra nella stanza di Maddalena : È tutto pronto per la quinta e penultima puntata di Temptation Island che andrà in onda oggi 22 luglio su Canale 5. Il programma Mediaset, che continua a conquistare ottimi ascolti settimana dopo settimana, sancirà gli ultimi tre falò di confronto tra le coppie ancora in gara. Dopo le uscite di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, arriverà oggi il momento degli ultimi video riguardanti fidanzati e fidanzati. E le immagini che ...

Luca Parmitano - adesso la missione Beyond Entra nel vivo : in arrivo sulla ISS le navicelle del futuro : Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale da poche ore e un po’ di riposo e’ d’obbligo, anche se per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) non sara’ facile resistere alla tentazione di mettersi subito al lavoro nella missione Beyond, considerando le tantissime novità che lo aspettano, fra il ruolo di comandante, le passeggiate spaziali e l’arrivo in novembre delle prime navette ...

Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée riprenderanno le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo cEntrale : Le organizzazioni non governative Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée hanno detto che dalla fine del mese riprenderanno le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale, che avevano sospeso lo scorso dicembre per la crescente ostilità dei governi europei alle ong che salvano

Juventus-Tottenham : nella probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul cEntravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...

In camera da letto con il suo uomo al buio - quest’ultimo va in bagno e nel letto Entra uno sconosciuto - cosa è accaduto dopo : Una donna ha sporto denuncia per una situazione assurda che le è capitata. La vicenda è accaduta a Panama City Beach, Stati Uniti dove una donna si è appartata in un hotel con il suo compagno. Ad un certo punto quest’ultimo è andato in bagno e, poco dopo, nel letto è entrato un altro uomo. La donna, che era al buio, non ha capito subito che non si trattava del suo compagno ma quando ha notato delle differenza era in un momento molto ...

Francesco Molinari - così è Entrato nella storia del golf mondiale : Il mondo del golf si colora di un tricolore che conosciamo molto bene: è quello italiano e il merito non può che essere tutto di uno dei giocatori che rimarranno negli annali di questo sport, a livello mondiale, e nella storia di quello italiano. Stiamo parlando di Francesco Molinari, la cui carriera è partita all’età di 8 anni e che ha sviluppato una carriera pressoché perfetta in compagnia del fratello, Edoardo, di un anno più grande. Un 2018 ...

Gennaro Lillio pronto a riEntrare nella casa del GF questa volta da VIP : Gennaro Lillio concorrente del GF Vip ?? Ecco l’indiscrezione delle ultime ore Tra non molto andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. questa volta, a differenze dei precedenti anni, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Il direttore di Chi pare aver scelto già il primo concorrente di quest’anno. Chi? Gennaro Lillio! Il sospetto nasce … Continue reading Gennaro Lillio pronto a rientrare nella casa del GF ...

Wimbledon - prima di Djokovic-Federer : le altre quattro partite Entrate nella storia : La finale del 14 luglio 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, terminata con la vittoria del numero uno serbo per 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12, è già entrata negli annali della storia di Wimbledon e del tennis in generale. Una partita resa epica dalla classe del 38enne svizzero e dalla forza di Djokovic, che ha fatto segnare il record di durata per una finale ai Championship (4 ore e 57 minuti) e ha fatto esordire la nuova formula del tie-break sul ...

Primavalle - ex occupante racconta : pagati 800 euro nel 2003 per Entrare : Roma – “Ottocento euro. Questo il prezzo che abbiamo pagato a un certo signor Giovanni, un italiano, per venire a vivere qui”. A raccontarlo e’ una cittadina romena di 49 anni, che questa mattina ha abbandonato l’ex scuola Don Calabria, sgomberata nella zona di Primavalle, a Roma, per essere trasferita nella struttura di accoglienza di Centocelle. Lei per vivere pulisce le scale nei condomini, il marito e’ ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concEntra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...