Emilia Romagna | il centrodestra presenta 1500 emendamenti alla legge contro

Allerta Caldo in Emilia-Romagna : nuovo avviso per “temperature estreme” : “Per la giornata odierna, giovedì 25 luglio e per la giornata di venerdì 26 luglio si prevedono temperature massime diffuse superiori a 37°C su tutte le aree di pianura ad esclusione della fascia costiera, mentre sulle provincie di Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara sono previsti valori attorno ai 38°C. Si segnala inoltre la possibilità di rovesci sparsi che potranno assumere anche carattere temporalesco“: la protezione civile ...

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi : 51 posti nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione di 51 unità nelle Asl dell’Emilia Romagna. Le figure ricercate: 17 Assistenti Amministrativi, categoria C; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa. In questo articolo ...

Allerta Caldo in Emilia-Romagna : domani “temperature estreme” : “La presenza di un’estesa area anticiclonica di origine africana determina condizioni di tempo stabile; questo comporta che, sia per la giornata odierna 23 luglio, sia per la giornata di domani 24 luglio, si prevedano temperature massime nelle zone interne di pianura maggiori o uguali a 37 gradi“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’avviso per “temperature estreme” valido ...

Operazione contro clan mafia nigeriana tra Piemonte ed Emilia Romagna : Due vaste operazioni della Polizia di Stato di Bologna e di Torino, con il coordinamento del Servizio centrale operativo, contro un gruppo mafioso

Mafia nigeriana - smantellato clan tra Emilia Romagna e Piemonte : Giovanna Pavesi Una maxioperazione tra Emilia-Romagna e Piemonte ha sgominato l'organizzazione criminale, dopo l'avvio di un'indagine nel 2017. Salvini si congratula con gli agenti: "Alla faccia di chi negava l'esistenza della Mafia nigeriana. Grazie a forze dell'Ordine e inquirenti" Dall'alba di questa mattina, più di trecento polizioni hanno svolto due operazioni di polizia a Torino e a Bologna nei confronti di un'associazione ...

Il caso Zazzaroni-Mihajlovic sarà valutato dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna : Sul caso Zazzaroni-Mihajlovic, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, precisa che la verifica deontologica compete esclusivamente ai Consigli di disciplina territoriali che sono organismi autonomi rispetto ai Consigli regionali. Del caso specifico se ne occuperà il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dell’Emilia Romagna cui il direttore del Corriere dello Sport è […] L'articolo Il caso ...

Sondaggi elettorali GPF - Emilia Romagna - Lega di poco avanti sul Pd : Sondaggi elettorali GPF, Emilia Romagna, Lega di poco avanti sul Pd Salvini ha messo da tempo l’Emilia Romagna nel mirino. Al leader della Lega non basta aver conquistato in questa parte di anno solare Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte. Vuole fare en plein e la ciliegina sulla torta potrebbe essere una delle regioni rosse, culla dei partiti di sinistra e roccaforte del Pd. La regione andrà al voto in autunno e il risultato è ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Maltempo in Emilia-Romagna : 2 milioni di euro di danni a Milano Marittima : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna) ha causato, secondo le prime stime della Regione Emilia-Romagna, danni per 2 milioni di euro per la sola parte pubblica: oltre 2.200 le piante cadute e da abbattere, di cui un migliaio nella pineta. “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci si può più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle ...

Maltempo Emilia-Romagna : a Milano Marittima ritorno alla normalità in tempi record : “Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore“. L’assessore al Turismo della ...

Concorso Assistenti Amministrativi - 71 posti nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 71 figure con Concorso Assistenti Amministrativi. Nella procedura selettiva verranno valutati i titoli posseduti e i punteggi ottenuti nelle prove d’esame per stilare le graduatorie. I 71 Assistenti Amministrativi verranno inquadrati in categoria C a tempo indeterminato e verranno così assegnati: 16 posti presso l’Azienda USL di Bologna; 8 presso l’Azienda ...

Emilia-Romagna : rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico : E’ stato riaperto il bando regionale per richiedere gli ecobonus in Emilia-Romagna. Sarà così possibile ottenere un rimborso per sostituire

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...