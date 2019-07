Editing del Genoma | l’Associazione Coscioni presenta una lettera di scienziati alle

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il 25 luglioLuca, la Federazione Italiana Scienze della Vita, la Società Italiana Genetica Agraria, Science for Democracy hannoto alla Camera dei Deputati unaaperta direttaistituzioni europee e al governo italiano a un anno dalla decisione della Corte europea di giustizia che ha considerato le più recenti tecniche di mutagenesi vegetale alla stregua degli OGM. Lafa seguito a un position paper coordinato dell’Istituto fiammingo di biotecnologie (VIB) grazie al quale la comunità scientifica europea, in modo concorde e con una voce sola, ha chiesto e continua a chiedere un ripensamento strutturale di quanto deciso della Corte sulle nuove tecniche di mutagenesi (dei genomi) applicate agli organismi vegetali. “La decisione della Corte del Lussemburgo svantaggia pesantemente i centri di ricerca pubblici che vedranno ...

