EA presenta le novità di FIFA 20 tra la modalità Pro Club e molto altro ancora

presentata la nuova stagione televisiva di La7 tra novità e riconferme : Dopo una stagione di grandi successi che ha visto La7 – da settembre 2018 a giugno 2019 – realizzare i migliori ascolti degli ultimi 6 anni – la Tv di Cairo Communication diretta da Andrea Salerno, riparte da settembre con le migliori firme del giornalismo italiano: da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Corrado Formigli, da Massimo Giletti a Diego Bianchi “Zoro”, da Andrea Purgatori a Myrta Merlino a Tiziana Panella. ...

Ecco le novità in arrivo per Google Documenti - Fogli - presentazioni e Google Chrome : Google sta per rendere più chiaro identificare quale account Google è attivo quando l'utente apre e contribuisce ai file di Documenti, Fogli e Presentazioni, mentre Google Chrome per Android potrebbe presto consentire di modificare manualmente le password salvate. L'articolo Ecco le novità in arrivo per Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Calendario Serie A - la data di presentazione : le novità sull’offerta di Mediapro : I calendari della Serie A 2019/2020 saranno presentati lunedì 29 o martedì 30 luglio alle ore 19 presso gli studi televisivi di Sky Sport. Lo riferisce la Lega Serie A, al termine dell’assemblea odierna a Milano. Nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la data della Supercoppa, di cui oggi non si è discusso in assemblea. Sono stati fatti dei passi in avanti oggi in Assemblea di Lega a Milano sull’offerta di Mediapro che ...

Hearthstone : Blizzard presenta nuove carte classiche ed altre novità : Hearthstone è stato un gioco che ha riscosso molto successo già all'epoca della sua pubblicazione (2014), il gioco di carte collezionabili online ha registrato circa 100 milioni di giocatori ed oggi si prepara a ricevere un nuovo grande aggiornamento.Come riporta il comunicato diffuso da Blizzard, ecco tutte le nuove aggiunte e novità presenti nell'aggiornamento:Quando vogliamo dare un'identità a una classe di Hearthstone, ci sono tre linee ...

ArtVerona : presentate le prime novità dell’edizione dei quindici anni : Un’offerta di 140 gallerie rivolta alla qualità e alla ricerca artistica del nostro Paese, ma che allarga lo sguardo anche al contesto europeo. Torna a Veronafiere dal 11 al 13 ottobre ArtVerona, la manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea alla sua 15ª edizione, la terza diretta da Adriana Polveroni. Come sempre, oltre alla Main Section, dedicata agli artisti più consolidati, tra moderno e contemporaneo, la fiera dedicherà ...

Google Documenti e presentazioni migliorano con il Material Theme e altre novità : Google Documenti è una tra le ultime app di Google che sta ricevendo aggiornamenti dell'interfaccia utente con elementi tipici del Material Theme. Presentazioni Google aggiunge due nuove funzionalità che semplificano la presentazione di una presentazione dal vivo. Le nuove scorciatoie da tastiera aiutano a navigare più velocemente, mentre la "Modalità presentatore" può essere ridimensionata per ingrandire le anteprime delle diapositive e vedere ...