Draghi,su eurozona pesa crescita debole

"Circostanze sfavorevoli a livello mondiale continuano are sulle prospettive per l'area euro. La prolungata presenza di incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti lascia il segno sul clima di fiducia".Così"Un ampio grado di accomodamento monetario è ancora necessario per stabilizzare l'inflazione al 2%",dice il presidente Bce. A sostegno dell'economia i continui aumenti dell'occupazione e ladelle retribuzioni.(Di giovedì 25 luglio 2019)