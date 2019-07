Docufilm della Ferragni al Festival di Venezia Ma il web si ribella | Sono proprio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Mariangela Garofano Chiaraha coronato uno dei suoi sogni d'infanzia, quello di realizzare un film. "Chiara- Unposted", ilsulla sua vita, parteciperà al 76di. Ma in rete arrivano le prime critiche Chiaraparteciperà alla Mostra del cinema dicon unsulla sua vita e al colmofelicità, ha voluto condividere questo sogno che si avvera con i suoi follower. La foto postata su Instagram mostra la bionda cremonese sul red carpetno con una lunga didascalia, nella quale l’imprenditrice esterna tutta la sua emozione: “Ragazzi! Sto quasi piangendo per la gioia di annunciarvi che ilsulla mia vita sarà presentato aldi2019. Grazie @elisaamoruso per aver diretto questo film e aver fatto diventare realtà un mio sogno d’infanzia. Non potrei essere più felice che voi lo ...

sapi_enza : RT @sapi_enza: Sono indecisa se guardare il docufilm sulla vita di Chiara #Ferragni o se dormire per il resto della mia vita su un letto di… - rumba_magica : D'altronde al prossimo festival del cinema di Venezia verrà presentato il 'docufilm' sulla vita della Ferragni e io… - riacecco : RT @01Distribution: A @la_Biennale anche il docufilm “Chiara Ferragni - Unposted” che farà parte della Selezione Ufficiale – Sezione Sconf… -