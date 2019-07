Dl sicurezza bis | ok dalla Camera | ma 17 grillini non partecipano al voto

?sicurezza bis - la Camera approva il decreto ma Fico e alcuni grillini non votano : Il decreto sicurezza ha superato il primo scoglio alla Camera con 322 voti favorevoli, 90 contrari e l'astensione di Vittorio Sgarbi, del gruppo Misto. Consensi più bassi rispetto al primo...

sicurezza bis - Sarli (M5s) vota contro : “Si crea reato di salvataggio di vite in mare”. Pd applaude : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s, Doriana Sarli, ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra. Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, che “sono stati respinti”, e ha sottolineato che il decreto “non ha carattere di urgenza e ...

sicurezza bis - la Camera ha approvato il decreto con 322 voti favorevoli. Testo passa al Senato per approvazione definitiva : La Camera ha approvato il decreto Sicurezza bis con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione, dopo che sul provvedimento il governo aveva messo la fiducia, confermata mercoledì con 325 sì e 248 no. Adesso, il Testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Matteo Salvini è il primo a manifestare soddisfazione per un provvedimento fortemente ...

Decreto sicurezza bis - Fratoianni provoca la Lega : 'Multe a Ong pagabili in 80 anni' : Nicola Fratoianni continua a restare sulla questione Ong. Il deputato, facente parte del gruppo parlamentare di Liberi ed Uguali, è intervenuto in aula esprimendosi ancora una volta vicinanza alle associazioni non governative che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare e inasprendo la polemica nei confronti della Lega. Non è la prima volta che ciò accade considerato che solo pochi giorni fa aveva definito "schifoso" il ...

Tutele per arbitri e agenti - multe alle Ong : il decreto sicurezza bis arriva in Senato : Passa alla Camera con la fiducia, poi andrà al Senato. Ma la Corte Costituzionale boccia i poteri dei prefetti del primo decreto Salvini del 2018

Decreto sicurezza bis - il governo incassa la fiducia della Camera : La Camera dei deputati ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. Voto favorevole è arrivato dalle due forze di maggioranza (Movimento 5 Stelle e Lega), contrarietà assoluta per Pd e Leu, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto no alla fiducia ma voteranno a favore del provvedimento.Continua a leggere

sicurezza bis - governo pone la fiducia e in Aula scoppia la protesta del Pd : “Vergogna” : Il governo pone la fiducia sul decreto legge Sicurezza bis e subito Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, viene contestato dal Pd al grido di “vergogna, vergogna” mentre dai banchi della Lega partono gli applausi. “Il vostro riferimento culturale è la Duma russa, trasformate Camera e Senato nei passacarte del governo” dice Enrico Borghi (Pd). protesta anche Simone Baldelli di Forza Italia: ...

