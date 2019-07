Ditelo a James Rodriguez | “Ha ritt o’ cardinàl ca’ si nun vienì ca’ te cresìm isso” | il

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dimaro, il cardinale Sepe parla di calciomercato Il cardinale Sepe, appassionato tifoso del Napoli, è a Dimaro, ed ha rilasciato qualche dichiarazione sul calciomercato ai numerosi giornalisti presenti. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Susi è simpaticamente rivolto ai giornalisti così: “Hao’ca’ si nunca’ teisso”, poi ha citato l’altro obiettivo azzurro Pépé – “Ho sentito qualcosa su Pépé pure si dice che è bravo, speriamo abbassi un po il prezzo, ma più di tanto non so non è il settore mio. Cresimo pure isso! – Sarri alla Juve da scomunicare?, a questa domanda il cardinale risponde cosi – “Sarri alla juve non me ne parlate, ho paura che potrei dire qualche parolaccia e poi mi devo confessare!. Leggi anche Sky – Agente di ...

