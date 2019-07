Dimaro giorno 20 | il report del club azzurro

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 25 luglio 2019) Terminato il 20esimodi ritiro a. Ecco ildella giornata pubblicato sul sito ufficiale: “Ventesimodi allenamento per il Napoli a. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Dopo l’amichevole di ieri con la Cremonese, la squadra al mattino ha svolto prevalentemente lavoro di scarico. Prima fase di esercizi in palestra. Successivamente attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con lavoro tecnico di posizionamento in campo. Terapie per Malcuit dopo il risentimento muscolare di ieri. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra, dopo il riscaldamento, ha svolto lavoro tecnico improntato sullo sviluppo azioni offensive. Successivamente partitina con le porte rovesciate. Chiusura con partita in famiglia a campo ridotto risolta dalle reti di Insigne, Milik e le doppiette di ...

