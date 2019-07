Di Berardino | per Commissione Ue ‘torno subuto’ è best practice

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Sono 1.266 i progetti approvati nell’ambito dell’edizione 2019 del bando Torno Subito, il programma della Regione Lazio che sostiene i ragazzi nelle esperienze di studio e lavoro fuori regione. Le graduatorie sono state pubblicate oggi sul sito tornosubito.it/laziodisco.it. Grazie a uno stanziamento di circa 15 milioni di euro, i 1266 giovani selezionati potranno migliorare le loro competenze e esperienze all’estero o in altre regioni italiane per poi tornare nel Lazio e mettere in pratica il bagaglio di conoscenze acquisito”. Lo scrive in una nota Claudio Di, assessore al Lavoro, Formazione, Scuole e diritto allo studio universitario della Regione Lazio. “Alla sesta edizione- spiega Di- il programma ha gia’ coinvolto oltre 8 mila ragazze e ragazzi tra i 18 e 35 anni, tra studenti universitari, laureati, e ...

