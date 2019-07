Deficit Pil | Tria | nel 2020 sarà molto contenuto | lavoriamo a disinnesco Iva

Rapporto Deficit /Pil in calo al 4 - 1% : Cala nel I trimestre l’incidenza del deficit sul Pil che scende al 4,1% (contro il 4,2% dello stesso trimestre del 2018), in corrispondenza di una dinamica delle uscite di poco inferiore a quella delle entrate (con incrementi rispettivamente dell’1,4 e dell’1,6%) Segui su affaritaliani.it

Nel primo trimestre del 2019 il rapporto tra deficit e Pil è stato pari al 4,1%. Lo rileva l' Istat , evidenziando come l'incidenza dell'indebitamento sia "scesa lieve mente" rispetto allo stesso periodo del 2018.L' Istat ricorda che il deficit mostra un andamento stagionale e che il confronto può essere fatto solo su base annua. Nei primi tre mesi del 2019 il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente ...

Mercoledì prossimo il governo certificherà che il deficit previsto per il 2019 è pari al 2,1% del Pil, anziché al 2,5% come prevede la Commissione Europea. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

L'agenzia di rating Moody's ha detto in una nota che l'obiettivo del governo italiano di avere nel 2019 un rapporto deficit/PIL del 2,1 per cento "manca di credibilità", e ha stimato invece un deficit del 2,6 per cento del PIL per quest'anno