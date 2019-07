De Rossi | slitta la presentazione con il Boca | le prime parole dell’ex capitano della Roma

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Era quello che mi aspettavo, ho scelto questo club e non sono stupito”. Daniele De, secondo la stampa argentina, avrebbe confidato ai dirigenti delJuniors di non essere rimasto sorpreso dalla passione e dall’amore che gli hanno dimostrato i suoi nuovi tifosi, nel giorno del suo arrivo a Buenos Aires. L’exè stato preso d’assalto dai sostenitori Xeneizes, prima all’aeroporto e poi a Buenos Aires. I tifosi argentini gli hanno già dedicato i primi cori eleggendolo subito a nuovo beniamino. Intanto il quotidiano Olé fa sapere che il centrocampista non sarà presentato domani come si pensava, ma lunedì. Un appuntamento chenon per l’assenza del presidente Angelici come si pensava in un primo momento, ma per altri motivi. Domani il primo allenamento con i compagni, domenica Desarà alla Bombonera per ...

CalcioWeb : #DeRossi, slitta la presentazione con il #Boca: le prime parole dell'ex capitano della Roma - CalcioNews24 : De Rossi Boca Juniors, slitta lo sbarco in Argentina: ecco il motivo -