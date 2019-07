De Luca contro Di Maio | “mandato zero ennesima cialtroneria”

De Luca contro Di Maio : "È una testa di sedano. Faccia il ministro - non il pinguino" : Per Vincenzo De Luca, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio è “una testa di sedano”. Una definizione, l’ennesima, che ha incuriosito il conduttore della radio campana Crc: ”È un fatto fisico ed estetico. Se lo vedete di spalle, è un sedano puro”.Oggetto della discussione è l’assunzione dei navigator della Campania, ostacolata - secondo Di Maio - proprio dal governatore ed ex ...

Navigator - Di Maio contro De Luca : “Non li vuole? Assurdo - spero rinsavisca” : “I Navigator devono essere assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, altrimenti qui non li vogliamo. La Regione Campania non deve diventare un serbatorio per il precariato”. Sono le parole di Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi si è opposto all’arrivo di 471 Navigator, risultati già idonei al concorso, destinati al supporto dei centri per l’impiego campani. “Non li vuole? Non avrei mai immaginato di ...

Regione Campania contro i Navigator : De Luca non firma la convenzione : In questi giorni si è aperta la seconda fase del reddito di cittadinanza, con l'assunzione dei Navigator. I primi contratti sono stati già firmati da parte dei candidati selezionati a svolgere l'impiego. Le regioni hanno firmato un'apposita convenzione con l'Anpal Servizi (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ma la Campania si è sottratta alla sottoscrizione della convenzione. Senza la stipula del contratto, i Navigator non ...

Russiagate - Matteo Salvini a cena con GianLuca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

Russiagate - Belpietro : GianLuca Meranda potrebbe aver registrato l'incontro a Mosca : Maurizio Belpietro dalle colonne della Verità, il quotidiano da lui fondato e diretto, lancia un'ipotesi sulla vicenda Russiagate sui presunti finanziamenti russi alla Lega. La sua linea, da quando la vicenda è entrata con prepotenza nel dibattito, è stata sempre chiara. Secondo il popolare giornalista si tratterebbe di un complotto contro Matteo Salvini. La vicenda verte su di un file audio diffuso da Buzzfeed, un sito scandalistico ...

Un uomo ha detto all’ANSA di essere la terza persona presente all’incontro con GianLuca Savoini in Russia : Un uomo di nome Francesco Vannucci, 62 anni, di Livorno, ha scritto all’agenzia ANSA dicendo di essere la terza persona di lingua italiana che partecipò all’incontro all’hotel Metropol di Mosca in cui si discusse di finanziamenti illegali alla Lega insieme

Selvaggia Lucarelli vince la causa contro la d’Urso : “Non è reato” : Barbara d’Urso perde l’appello del processo contro Selvaggia Lucarelli: il post Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, per i pochi che non lo sapessero, sono finite in tribunale un paio di anni fa. Il motivo? Selvaggia Lucarelli, seguendo da casa l’intervista che ha fatto Daria Bignardi alla d’Urso ai tempi in cui conduceva Le Invasioni Barbariche, aveva scritto un post irriverente. Post che ha fatto infuriare la ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso/ "Oggi ho vinto l'appello del processo" : Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso, l'annuncio su Twitter: "Oggi ho vinto l'appello del processo". E non manca ironia nel tweet...

Non puoi lottare contro chi è più forte! GianLuca Vialli parla del tumore : Gianluca Vialli è stato un vero campione, un campione che tutti hanno amato sotto il profilo sportivo e che continuano ad amare come uomo. Un grande. Di recente Gianluca Vialli è tornato a Cremona, nella sua città natale, davanti al Museo del Violino, ospite della ‘Compagnia delle griglie’ e quale testimonial del progetto Mec2019. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale Italiana ha accettato con onore il ruolo di ambasciatore di ...

GianLuca Di Marzio : «È in corso un incontro tra la Roma e Diawara» : Su Twitter il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia che è in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l’entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio alla Roma, che farebbe parte dell’affare Manolas Secondo il giornalista si potrebbe chiudere con un ingaggio sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. #Calciomercato | #Roma, incontro con ...

Selvaggia Lucarelli contro Morgan la sua vita è incolpare gli altri : Alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza alla presenza dell’ufficiale giudiziario e della Polizia di Stato. Il cantante se l’è presa tante con le forze dell’ordine quanto con alcuni colleghi rei di non averlo aiutato, ma le sue proteste non sembra siano piaciute a Selvaggia Lucarelli.-- Dal suo account “Facebook” Selvaggia ha voluto specificare la sua posizione sul caso: “Il problema di Morgan é che non si è mai assunto ...

Sui social Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta : Continua ancora il botta e risposta tra Marco Carta e Selvaggia Lucarelli. Il cantante era stato accusato dalla blogger di aver chiesto all’organizzazione del “G…y Pride di Modena” ottomila euro e lui aveva smentito. Ora però sui profili social della Lucarelli è apparso un post chiarificatore, con tanto di mail privata tra il manager dell’artista e lo staff del “G..y Pride”. «Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di ...

Vittorio Sgarbi - blitz contro Luca Lotti al Csm : l'impensabile mossa del critico d'arte : Un vero e proprio "agguato" di Vittorio Sgarbi al Csm finito nella bufera. E nel mirino del critico d'arte ci finiscono Luca Lotti e Cosimo Ferri, due delle persone al centro dell'inchiesta. Su Twitter, Sgarbi diffonde un video, e spiega: "Siamo qua, adesso entriamo tra un attimo. Avevo un incontro

Csm - valanga su Luca Lotti. "Solo fango" - "Deve lasciare". Pd - regolamento di conti contro i renziani : "Io non giudico nessuno, ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione". Il caos procure che ha investito il Csm è diventato ben presto un caso politico tutto interno ai democratici, quasi un regolamento di conti tra correnti. È il tes