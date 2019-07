Daniele De Rossi è in Argentina | inizia la nuova avventura

VIDEO/ Daniele De Rossi sbarca in Argentina : che accoglienza! : Il VIDEO di Daniele De Rossi dell'arrivo a Buenos Aires: per l'ex capitano della Roma un'accoglienza da vero Re di una folla in delirio.

Tanti auguri a…Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma compie 36 anni : nuova avventura con il Boca : Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di ...

Il Boca Juniors è nel suo destino. Daniele De Rossi va in Argentina? Quei 10 indizi alla Roma : Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors, un amore, quello per il calcio argentino, che parte da lontano, anche grazie ai tanti campioni del paese sudamericano che hanno giocato con lui in 18 anni di prima squadra alla Roma. Tra le fila giallorosse sono infatti transitati 18 calciatori a

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci sono conferme : la chiave? Un ex della Roma : "È vicino" l'accordo fra il Boca Juniors e Daniele De Rossi. Lo scrive questa mattina il quotidiano argentino la Nacion che, dopo i rumors arrivati dall'Italia, ha contattato fonti vicine al club xeneize. Confermata la ripresa dei colloqui con il centrocampista italiano e che nelle ultime ore sono s

Daniele De Rossi - il Boca Juniors ha trovato il suo gladiatore : Ci è voluto il tempo necessario ma alla fine era destino che questo matrimonio si doveva fare; quello tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors.Calciomercato estero, Sudamerica, Daniele De Rossi, Boca Juniors / A dieci giorni dall’inizio della stagione oltreoceano e ad una settimana dall’andata degli ottavi di Libertadores il Boca ha trovato il suo gladiatore.Stamattina i quotidiani argentini hanno rivelato la chiusura ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors : accordo a un passo per l’ex capitano della Roma a Buenos Aires : Daniele De Rossi in Argentina. Secondo indiscrezioni di stampa, mancano solo i dettagli per lo sbarco dell’ex capitano della Roma a Buenos Aires per vestire la maglia del Boca Juniors. In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che il centrocampista non smetterà d giocare. In tal senso Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso e oggi direttore sportivo dei Xeneixes, sembra aver convinto De Rossi, atteso nel ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci siamo : ecco cifre e dettagli dell’accordo : Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan ...

Daniele De Rossi - addio al calcio giocato : un futuro da allenatore? : Nessun'altra squadra dopo la Roma. Daniele De Rossi ha deciso, a meno di ripensamenti: basta con il calcio giocato. Lo riferisce Il Tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis. Dopo l'amaro addio al giallorosso, l'ex capitano era intenzionato a continuare: il suo nome era stato accostato al Boca J

Genoa - retroscena di Gessi Adamoli : 'Sono stati proposti Daniele De Rossi e Borja Valero' : Secondo il giornalista de La Repubblica di Genova, Gessi Adamoli, il Genoa avrebbe spento sul nascere due ipotesi molto suggestive per il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. Stiamo parlando di Borja Valero e Daniele De Rossi: due pedine di grande esperienza, destinate probabilmente ad indossare ancora la divisa di un club di fascia alta. Ingaggi alti e lentezza, la 'bocciatura' del Genoa In questo caso, tuttavia, sarebbe stato il Genoa a non ...

Daniele De Rossi dice sì alla Fiorentina : i dettagli del contratto : Dal giallorosso al viola, dal Colosseo a Ponte Vecchio. Daniele De Rossi, costretto a lasciare la sua Roma per motivi ?aziendali?, ha deciso definitivamente di continuare a giocare in...

5 possibili squadre di Serie A dove potrebbe giocare Daniele De Rossi : La dirigenza giallorossa "made in Usa" ha fatto intendere, da qualche anno a questa parte, che non nutre interesse verso le 'bandiere' calcistiche. Dopo il travagliato doppio addio di Totti, prima come calciatore e poi come dirigente, nella stagione appena conclusa abbiamo potuto assistere al benservito anche per 'DDR' ovvero il campione del mondo oltre che ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Di seguito 5 possibili squadre di Serie A dove ...

Daniele De Rossi verso il Milan - clamorosa svolta : ancora un anno in Serie A? : La notizia è di quelle clamorose: Daniele De Rossi potrebbe restare a giocare in Serie A. Per la precisione al Milan. Sul tavolo del centrocampista ex Roma, infatti, sono arrivate tre proposte. La più convincente sarebbe proprio quella dei rossoneri e del nuovo ds Massara, che avrebbe caldeggiato il

Daniele De Rossi ha preso informazioni per le figlie sulla Escuela Italiana Cristoforo Colombo : Daniele De Rossi pronto ad una nuova vita dopo la Roma. L’ex centrocampista giallorosso sarebbe destinato al calcio argentino. L’ex