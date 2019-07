Dalla Francia trapela che l’accordo tra Lille e Napoli per Pépé è stato raggiunto

Franky Zapata - l’”uomo volante” - sfida la Manica : Dalla Francia all’Inghilterra su una minuscola tavola a 140km/h : Dopo lo show sull’avenue parigina degli Champs-Elysées in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio, Franky Zapata, l”uomo volante’, tenta un’altra grande impresa. Domani mattina, il quarantenne francese tornerà sulla sua ‘Flyboard‘ – la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita – per tentare la trasvolata della Manica. Il decollo è fissato a Sangatte, nel nord della Francia, alle ...

Scherma - Mondiali 2019 : l’Italia chiuderà senza ori. Fiorettisti sconfitti nettamente Dalla Francia in semifinale : L’Italia chiuderà senza medaglie d’oro il Mondiale di Budapest. L’ufficialità è arriva pochi minuti fa con la sconfitta della squadra di fioretto maschile in semifinale contro la Francia. Il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola è stato nettamente battuto dai transalpini con il punteggio di 45-32. Non accadeva dal 1987 (edizione di Losanna) che l’Italia restava senza titoli ...

Salvini diserta il vertice dei ministri dell'Interno UE convocato Dalla Francia e scrive una letterina a Castaner : Domani a Parigi si terrà un vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea convocato dal governo francese per discutere, ancora una volta, il tema dell'immigrazione. Se già è un miracolo che Matteo Salvini si sia presentato al vertice di Helsinki della settimana scorsa è ovviamente impossibile che si presenti al prossimo, soprattutto perché ha toccato con mano l'inefficacia delle sue proposte, anche se, forse, si era illuso del ...

Viking - l'ong torna nel Mediterraneo : nuova barca dopo Aquarius - grazie ai 100mila euro donati Dalla Francia : Le ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere (Msf) sono tornati in mare ieri con una nuova nave, la Ocean Viking, per condurre attività di ricerca e soccorso di migranti nel Mediterraneo Centrale. La Ong francese, che ha usufruito di una donazione di 100mila euro dal Comune di Parigi dopo la vic

Cessioni Juventus : oro nelle casse bianconere in arrivo Dalla Francia : Cessioni Juventus: il Paris Sant Germain ed il Monaco sono pronti a riempire d’oro la Juventus per accaparrarsi,il centrocampista francese Blaise Matuidi e l’attaccante argentino Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it è vero e proprio derby per Matuidi: per il nazionale transalpino, arrivato alla Juve a parametro zero, potrebbe profilarsi una plusvalenza da sogno […] More

Dalla Francia - Lille Marc Ingla : “Conversazioni aperte per Nicolas Pépé. Vari interessamenti per Rafael Leao…” : Il dg. del Lille parla dei due obiettivi del Napoli Quest’oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Leo Jardim, Show, Benjamin André e Virgiliu Postolachi al Lille. Presente anche il dg del club francese, Marc Ingla, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i due obiettivi seguiti dal Napoli Nicolas Pépé e Rafael Leao: “Pépé ha appena finito la Coppa d’Africa, ora deve solo riposare un ...

Calciomercato Juventus - Dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Web tax varata Dalla Francia : ira Usa/ Trump minaccia dazi su vini - moda e auto : Web tax, Francia vara tassa al 3% sulle vendite dei giganti di Internet. Washington all'attacco: 'Legge contro di noi'. E Trump...

Missili made in Usa Dalla Francia C'è la prova : Parigi dietro Haftar : Ora c'è anche la pistola, anzi il missile, fumante. Le testate usate da Haftar in Libia sono made in Usa ma provengono dalla Francia. E' la prova del coinvolgimento di Parigi in Libia Segui su affaritaliani.it

Dal 2020 volare Dalla Francia sarà green : arriva l'ecotassa : L'imposta, da 1,50 a 18 euro, sarà applicata ai voli in partenza dalla Francia, fatta eccezione per quelli verso la Corsica e i territori francesi d'Oltremare

Una ecotassa su tutti i biglietti aerei in partenza Dalla Francia : Una ecotassa sui voli aerei. Il governo francese ha annunciato l’introduzione, dal 2020, di un’imposta su tutti i biglietti aerei per i voli in partenza dalla Francia, con l’obiettivo...

Una ecotassa per tutti i voli in partenza Dalla Francia : Una ecotassa sui voli aerei. Il governo francese ha annunciato l’introduzione, dal 2020, di un’imposta su tutti i biglietti aerei per i voli in partenza dalla Francia, con l’obiettivo...

Arriva l'ecotassa sui biglietti aerei : da 1 - 50 a 18 euro in più per partire Dalla Francia : Il governo francese introdurrà la misura nella legge finanziaria del 2020, per poi applicarla per tutte le compagnie aeree...

Silvio Berlusconi : “Sulle nomine Ue Conte è rimasto fuori Dalla porta - hanno vinto Francia e Germania” : Il più anziano eurodeputato del Parlamento Ue, Silvio Berlusconi, fa sentire la propria voce e si dice insoddisfatto per le nuove nomine, perché l'accordo raggiunto "indebolisce fortemente l'Italia": "Dispiace per David Sassoli che è una persona per bene, ma è stato eletto sulla base di un accordo sbagliato".Continua a leggere