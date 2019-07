Cristiane Murray nuova vicedirettrice Sala Stampa vaticana

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Città del Vaticano, 25 lug.(AdnKronos) – Il Papa ha nominatodelladella Santa Sede. Sarà dunque ancora una donna ad affiancare il direttore da poco nominato Matteo Bruni.Nata il 10 marzo 1962 a Rio de Janeiro (Brasile),è laureata in Amministrazione Aziendale e Marketing alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro. Lavora dal novembre 1995 presso la Radio, in seguito incorporata nel Dicastero per la Comunicazione, dove tra l’altro ha curato la redazione dei notiziari circa l’attività della Chiesa missionaria nel mondo, e si è occupata di telecronache e radiocronache in diretta di cerimonie pontificie, Angelus e Udienze, prendendo parte a diversi viaggi internazionali del Santo Padre. Dal 2018 collabora con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi nella preparazione dell’Assemblea ...

AGisotti : Il Papa nomina la brasiliana Cristiane Murray vicedirettore di @HolySeePress - Vatican News - restamg : RT @vaticannews_it: #25luglio Cristiane Murray è il nuovo vicedirettore della Sala Stampa - andrea_acali : Auguri a Cristiane Murray nominata vicedirettore della #salastampavaticana -