Cose Nostre | stasera l' ultima puntata su Rai1

Cose Nostre : stasera la terza puntata su Rai1 : stasera torna il programma che racconta le storie di chi combatte le mafie. Il terzo appuntamento è dedicato al boss Emilio Di Giovine.

Cose Nostre : su Rai1 le storie di donne che si sono ribellate alla criminalità : Cose Nostre Le storie di donne capaci di opporsi alla violenza cieca delle mafie saranno al centro della quarta edizione di Cose Nostre, in onda da stasera in seconda serata su Rai 1. Condotto e ideato dalla giornalista Emilia Brandi, il programma darà spazio alle vite di giornalisti, imprenditori, amministratori pubblici e testimoni di giustizia che, per via dei loro saldi valori, hanno deciso di opporsi al potere, sempre più vasto, della ...

Cose Nostre - donne protagoniste nella nuova stagione al via su Rai 1 : Torna questa sera, giovedì 4 luglio, in seconda serata su Rai 1 Cose Nostre, che torna a raccontare storie di donne e uomini che si sono opposti alla violenza delle mafie con un ciclo in onda fino al 25 luglio. Se ogni stagione ha un diverso protagonismo, quello dell'edizione 2019 è decisamente femminile: al centro delle quattro nuove puntate donne prigioniere della criminalità che hanno cercato la fuga ribellandosi alle famiglie per ...

Cose Nostre - O cu nui o cu iddi : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, martedì 2 luglio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Cose Nostre - O cu nui o cu iddi, il programma di Emilia Brandi che racconta la storia e la vita di chi si è opposto alle mafie.Cose Nostre - O cu nui o cu iddi: il programmaprosegui la letturaCose Nostre - O cu nui o cu iddi: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2019 12:04.

