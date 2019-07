Corea del Nord lancia due missili nel Mare del Giappone Seul | “È una minaccia”

La Corea del Nord lancia due missili nel Mar del Giappone. Tokio : «Spiacevole» : La Corea del Nord ha lanciato almeno due vettori a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang. I vettori hanno viaggiato per 430 chilometri e sono...

I rapporti fra Huawei e gli USA di nuovo in crisi - questa volta a causa della Corea del Nord : Huawei starebbe collaborando con la Corea del Nord da 8 anni secondo il Washington Post; nel frattempo l'amministrazione Trump ha deciso di concedere delle licenze a tempo all'azienda, la quale sta però licenziando il 70% dei dipendenti sotto Futurewei. La situazione non è certamente delle migliori. L'articolo I rapporti fra Huawei e gli USA di nuovo in crisi, questa volta a causa della Corea del Nord proviene da TuttoAndroid.

Scherma - Mondiali 2019 : le sciabolatrici restano giù dal podio. Il bronzo va alla Corea del Sud : La sciabola femminile azzurra chiude il suo Mondiale senza medaglie. Niente dall’individuale e nemmeno dalla prova a squadre, con il quartetto italiano (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Sofia Ciaraglia) che resta giù dal podio, dopo aver perso la finale per la medaglia di bronzo con la Corea del Sud per 45-35. Una sfida quella con le asiatiche che ha visto solo Martina Criscio vincere due assalti, mentre Vecchi e Gregorio ...

Corea del Sud : "Jet russo ha violato il nostro spazio aereo" : Un jet russo ha violato lo spazio aereo della Corea del Sud nei pressi delle Isole Dokdo, già contese con il Giappone che le chiama Isole Takeshima. Seul ha definito "molto grave" l'episodio ed ha spiegato di aver fatto decollare i propri caccia per sparare dei colpi di avvertimento all'indirizzo dell'aereo militare russo, che non ha risposto al fuoco.È la prima volta che un aereo dell'aviazione militare russa viola lo spazio aereo ...

