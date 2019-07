Contributi Inps 2019 durante le ferie | quando maturano e calcolo

Contributi Inps 2019 : truffa versamenti online - scatta l’allerta : Contributi Inps 2019: truffa versamenti online, scatta l’allerta Ultime notizie sui Contributi Inps 2019, con l’Istituto che ha pubblicato di recente una comunicazione avvisando gli utenti di una nuova truffa che vede l’Inps oggetto e vittima della stessa, oltre ai contribuenti. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata di martedì 23 luglio, l’Istituto previdenziale ha voluto lanciare l’allerta. Ecco cosa sta ...

Riscossione cartelle esattoriali Contributi Inps immediata - cosa cambia? : Riscossione cartelle esattoriali contributi Inps immediata, cosa cambia? Per quanto riguarda la Riscossione dei debiti Inps (tra cui in contributi Inps), la procedura diventerà a breve più veloce, per non dire immediata. Vediamo di seguito i tratti essenziali delle novità in merito. Se ti interessa saperne di più sui controlli del Fisco sulle finte partite IVA per la flat-tax, clicca qui. contributi Inps, avvisi di addebito e cartelle ...

INPS : nel 2018 evasi 1.117 milioni di euro di Contributi : È stata resa nota oggi la relazione programmatica 2020-2022 dell'INPS, presentata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy e da un documento che lo accompagna emerge che nel 2018 i contributi evasi sono stati di 1.117 milioni di euro. Per questo nel documento viene indicato tra gli obiettivi a breve termine quello di "potenziare l'efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti".Tra gli ...

Inps - nel 2018 evasi Contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Di Maio annuncia 5.000 assunzioni Inps : 1 - 1 miliardi di Contributi evasi : Quadri, ma anche medici e avvocati. Per fronteggiare nuove funzioni, da Ape a Naspi a Reddito e quota 100, l’Inps assumerà oltre 5.000 persone. Un numero che il vicepremier Luigi Di Maio, nell’annunciare la conferenza stampa congiunta di questo pomeriggio con il presidente dell’Ente di previdenza sociale Pasquale Tridico, ha ritoccato al rialzo rispetto ai circa 4.700 inizialmente preventivati. Segui su affaritaliani.it

Artigiani e commercianti 2019 : come e quando versare i Contributi Inps oltre il minimo : Importante adempimento in vista per gli Artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali dell’Inps. Infatti, entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) scade l’ultimo giorno utile per poter versare il saldo 2018 ed il primo acconto 2019 dei contributi IVS oltre il minimale imponibile Inps. Si ricorda, a tal proposito, che l’imponibile contributivo minimo era pari – per l’anno 2018 – a 15.710 euro. Quindi, ...

L'Inps - la burocrazia e i Contributi scomparsi : In che Paese siamo se non bastano cinque-anni-cinque per inserire dei contributi (documentati) nel “cervellone” Inps? Succede a chi scrive, e finora ci si sono messe di mezzo lunghe catene burocratiche, uffici sguarniti di personale, intralci tecnici.Adesso ce n’è una nuova: quota 100. Quella misura ha la precedenza su tutto. E chi aspetta da anni? Aspetta ancora. O si rivolge a un avvocato, come appunto ho intenzione di ...

Pensioni ultime notizie : assegno senza Contributi Inps - i casi possibili : Pensioni ultime notizie: assegno senza contributi Inps, i casi possibili Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano una domanda: è possibile percepire l’assegno Pensionistico senza aver versato i contributi, oppure avendone versati meno del minimo previsto dalla legge? Più che un assegno Pensionistico, si può avere un trattamento assistenziale, ma solo se sono soddisfatti alcuni requisiti. Stiamo parlando dell’assegno di invalidità, ...