Contatto James Rodriguez-Milan | Mendes lo avrebbe offerto ai rossoneri

(Di giovedì 25 luglio 2019) Secondo Alfredo Pedullà enews il super agente Jorge, haaiil centrocampista del Real Madrid. Il 28enne ha avuto difficoltà a trovare spazio a Madrid dopo la sua esplosione durante la Coppa del Mondo del 2014.si è trasferito da Monaco a Madrid nel 2014 dopo essere stato il giocatore protagonista della Colombia ai Mondiali. Ha giocato al Santiago Bernabeu per tre stagioni prima di essere messo in disparte dal nuovo allenatore Zinedine Zidane nel 2017.si è trasferito al Bayern Monaco nel 2017 con un prestito di due anni con Pep Guardiola come allenatore. Non sorprende che ilsia interessato ad acquistare il centrocampista stellare, dato che ha giocato molto bene durante il suo trascorso a Madrid, segnando 28 gol in 77 presenze per il club. Non è sicuro se questo sarà un prestito o un acquisto, ma dato il rapporto del ...

FrancoMater2 : @Vincenz23054573 Poi cerca di non perdere il contatto con la realtà: puoi prenderne solo uno tra #James e #Icardi e… - futbolentucasa : RT @tancredipalmeri: Icardi: arriva la prima offerta. Il Napoli scatta sulla Juventus: De Laurentiis anticipa il contatto Ancelotti-Icardi.… - _Dylvn1970 : RT @tancredipalmeri: Icardi: arriva la prima offerta. Il Napoli scatta sulla Juventus: De Laurentiis anticipa il contatto Ancelotti-Icardi.… -