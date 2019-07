Consip | no a richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi

Il gip respinge la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nell'inchiesta Consip : Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre. La Procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione il 25 ottobre scorso.Oltre alla posizione di Renzi senior, il giudice ...